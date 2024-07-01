授勳2024︱傳媒人盧永雄、趙應春上榜　TVB主席許濤獲委太平紳士

七一回歸27周年，今年授勳名單再有資深傳媒人，網媒《巴士的報》創辦人及社長盧永雄獲頒授銀紫荊星章，曾任有線新聞執行董事的趙應春則獲頒榮譽勳章。TVB電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤，今年也獲委任為太平紳士。



除傳媒界，名單上也有多人來自學術界，包括獲頒授銀紫荊星章的香港理工大學的榮休校長唐偉章，而理大現任校長滕錦光也獲頒授銅紫荊星章。



網媒《巴士的報》創辦人及現任社長盧永雄獲頒授銀紫荊星章。（電視節目截圖）

盧永雄獲頒授銀紫荊星章 曾任李家超競選辦主任

獲頒授銀紫荊星章的盧永雄，為網媒《巴士的報》創辦人及社長、亦是全國政協委員。政府表示，他為資深傳媒行政人員，對提升行業的專業水平、培育年輕新聞從業員及促進業界的福祉皆不遺餘力，在業內備受尊重，且一直致力推動新聞媒體的發展，並於2013年創立網上及移動媒體業務，擔任網上報紙社長，認為他對香港新聞媒體的發展建樹尤多。

翻查過往報道，在現屆行政長官李家超參選特首時，盧永雄是其競選辦公室其中一位副主任。李家超上任後，政府公布特首政策組專家組最新56名成員名單中，盧永雄也在社會發展專家組之中。

李家超在去年11月也有出席《巴士的報》10周年午宴，在會上致辭時稱，不時閱讀盧永雄的專欄、並收看其網上節目，讚對方分析獨到，是「政府以外的RED TEAM作用、紅隊的作用」，讓政府的施政更貼近市民所思所想。

▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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趙應春獲頒榮譽勳章 政府讚揚促進新聞和媒體教育發展

獲頒榮譽勳章的趙應春，投身新聞廣播界逾40年，曾任職無綫電視新聞部，1991年加盟有線電視，協助有線電視創立全球首個24小時中文新聞頻道，並建立亞洲首個全數碼化運作的新聞中心，2002年出任有線電視執行董事，至2019年榮休，其後一年轉任有線寬頻主席特別顧問。他也曾任新聞行政人員協會主席。

趙應春現時為香港恒生大學傳播學院副院長，政府讚揚趙應春致力促進廣播業、新聞和媒體教育的發展，尤其在提升業界新聞標準方面，貢獻良多。

此外，香港電台電台及節目策劃中文新聞及時事新聞總監黃金鳯，當局指她為總節目主任，任職港台期間表現出色，特頒行政長官公共服務獎狀。

趙應春曾任有線電視執行董事及有線寬頻主席特別顧問。（資料圖片）

電視廣播有限公司董事局主席及執行董事、華人文化集團副總裁、首席運營官許濤則獲委任為太平紳士。

電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤獲委任為太平紳士。（資料圖片）

理大雙喜臨間 榮休校長唐偉章獲銀紫荊星章 現校長滕錦光獲頒銅紫荊星章

除傳媒界，授勳名單上也有多人來自學術界，包括獲頒銀紫荊星章的理工大學的榮休校長唐偉章。當局指，唐偉章一直致力推動香港成為卓越的科研中心、鼓勵不同世代科學家進行世界級學術交流，以及提升香港青年對科學和科技的認識和興趣。唐偉章也曾參與多個不同領域的政府委員會的工作，提出不少寶貴意見，貢獻甚深。

除了榮休校長，理工大學現任校長滕錦光獲頒銅紫荊星章，政府形容他是傑出的結構工程學者，其著作為世界各地的研究人員廣泛引用；而理工大學在其領導下，積極推動香港的創科發展，緊密配合社會需求，進行具影響力的創新研究，為香港和國家的科技和整體發展作出貢獻。