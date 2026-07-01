黃錦輝被捕｜兩年前獻計AI打擊醉駕：喝一兩杯酒冒險駕車追悔莫及

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」被捕。



黃錦輝兩年前，曾經撰文獻計用AI打擊醉駕，建議政府和警方引入類似技術設備，監控和打擊醉駕和藥駕。他說許多駕駛者貪圖方便，喝了一兩杯酒後會冒險駕車回家，意外一旦發生，便追悔莫及。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為黃錦輝。（夏家朗攝）

黃錦輝：喝一兩杯酒冒險駕車追悔莫及

黃錦輝當時在報章撰文，提到每逢佳節，都是警方嚴厲打擊醉駕的時期，舉例冬至、聖誕節是醉駕出現的高峰。醉駕如發生意外，傷亡的不止司機和乘客，還包括其他道路使用者。他說內地和韓國等地，代駕非常普及，通過手機應用程式能隨時找到代駕，但香港找代駕並不容易，而聘有私人司機的車主更屬少數。

許多駕駛者貪圖方便，喝了一兩杯酒後會冒險駕車回家，意外一旦發生，便追悔莫及。 2024年12月23日 黃錦輝

黃錦輝：AI識別出潛在的醉駕和藥駕

黃錦輝指，香港雖然未必是醉駕最嚴重的地方，但可以參考其他地區利用AI技術打擊醉駕。如英國推出AI打擊醉駕和藥駕系統。英國警方使用配備先進AI技術的攝影機，能夠實時分析車輛的速度、變道、煞車等行車動態，識別出潛在的醉駕和藥駕等危險駕駛行為。

黃錦輝（何夏怡攝）

黃錦輝：加強教育提升市民對醉駕危害的認識

一旦發現異常，系統會即時向警方發出警示，醉駕或藥駕的駕駛者在被警察攔截之前，完全不會意識到自己已經被識別，黃錦輝指有效避免了飈車逃跑等危險情況發生，這套系統還能自動生成報告，提供詳細的數據分析，幫助交通管理部門制定更有效的安全措施。他建議政府和警方可考慮引入類似的AI技術設備，針對醉駕和藥駕監控和打擊。

在加強教育提升市民對醉駕危害的認識之餘，當局也可以鼓勵市場發展代駕服務，盡量減少危險駕駛的情況，讓市民安心出行，平安度過每一個佳節。 2024年12月23日 黃錦輝