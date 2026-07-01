中共105周年︱香港辦黨慶有現實意義？譚耀宗：配合中央同心同德

中共105周年黨慶，港府今天（1日）舉行慶祝活動啟動儀式。中聯辦主任周霽致辭時指，今次在香港舉辦黨慶活動，具有重大現實意義和歷史意義。被問到如何解讀周霽所指「現實意義」，有份出席的全國人大前常委譚耀宗指是配合中央編寫首個五年規劃，以及在計劃香港未來時「團結一致、同心同德」。



譚耀宗表示，過往政府一直實行愛國主義教育，但仍需要再進一步加強，尤其對於年輕一代，市民對中國共產黨歷史的了解及認識是十分重要，因此日後會作更多宣傳和教育。



譚耀宗指，過往政府一直實行愛國主義教育，但仍需要再進一步加強，尤其對於年輕一代。（呂婉盈攝）

中共黨慶可以更公開在港舉行？譚耀宗：講遠咗少少

被問到日後建黨慶祝活動是否亦可以更公開地舉行，譚耀宗表示認為「講遠咗少少」，但現時香港市民對黨及國家的認識需要更而深刻。他續稱，市民不需要擔心本港的自主性受到影響，指香港需要跟隨和配合中央提出的方針政策，故是次慶祝建黨周年的安排是「合情合理」，能助香港融入國家發展大局。

他又指，中央十分支持香港對接「十五五」規劃，希望各方同心協力做好首個五年規劃；憲法中表明黨與國家有密切關係，雖然香港實行「一國兩制」，但在黨的領導下才有現今成就。

高永文（呂婉盈攝）

高永文：感謝先輩創立共產黨

同樣出席活動的行會成員、前食物及衛生局局長高永文表示，新中國建立77周年，近十幾年在共產黨帶領下，各族人民克服許多艱苦，不論在農業、科技、商業、醫療等方面都有進展，能向全國人民作交代。他又指，感謝先輩創立共產黨，各方堅持理念，且具科學性的計劃，才可有今天的政績。