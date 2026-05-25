神舟二十三號｜孫東酒泉見證感激動　冀未來太空有更多港青年身影

神舟二十三號載人飛船周日（24日）在酒泉衛星發射中心成功發射，參與今次載人飛行任務的包括首位來自香港的載荷專家黎家盈。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。他形容，見證了令人激動人心的時刻，強調港府將繼續創造更多機會，讓青年投入創科發展，期待未來在太空中看到更多香港青年的身影。



圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

香港以實際行動服務國家大局 榮譽顯得更加厚重

孫東當晚聯同保安局副局長卓孝業、香港青年科學院院長岑浩璋會見傳媒，他表示，當飛船直上雲霄的時候，他感到非常激動，身為中國人的自豪感油然而生。

他表示，這不僅僅是一次航天任務的成功，更代表國家科研實力不斷躍升。特別是來自香港的載荷專家黎家盈亦身處其中，讓這份榮譽顯得更加厚重，是香港利用實際行動融入和服務國家大局、貢獻香港創科力量的絕佳演繹。

孫東指出，神舟二十三號的成功再次彰顯了「科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力」。特區政府會繼續推動創科的發展，加速國際創新科技中心的建設，為國家建設科技強國、航天強國作出更大的貢獻。

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

港府將以航天精神攻堅克難 助青年投入創科發展

孫東表示，香港有基礎、有實力，特別是有國家作為堅強後盾。在出征儀式時，他有幸近距離為3位航天員送行，看到他們堅毅的眼神，讓他更加深刻感到，香港在未來建設國際創科中心的過程中，也應該以航天精神攻堅克難。

他相信，這次成功發射也是一次絕佳的教育機會，這次香港來的代表團絕大部份是來自各界的青年代表和學生，他希望每一位香港青年都能從中看到夢想的力量。下一步，特區政府會繼續創造更多機會，讓青年投入創科發展，創造各種條件。星空浩瀚無垠，探索永無止境，期待未來在太空中看到更多香港青年的身影。

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

稱黎家盈狀態非常好 盼未來獲安排與港青少年交流

另外，在回應媒體提問時，孫東指看到黎家盈的狀態非常好，相信她一定能夠出色地完成任務，也期待她的凱旋。他又表示，港府在過去兩年也做了大量工作，盡量解除她的後顧之憂。各方面配合到位，使她能在較短時間完成培訓，並達到升空標準。在她升空之後，相信國家亦有周詳安排。

孫東又稱，希望未來中國載人航天工程辦公室能夠安排，讓她與香港的青少年對話交流等，相信國家會做妥善的安排。