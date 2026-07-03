港深西部鐵路｜鐵路加物業融資　運流局：不排除物色沿線以外土地

政府正大力發展北部都會區。立法會鐵路事宜小組委員會今日（3日）討論北都鐵路進展最新北部都會鐵路進展。有議員問到，港深西部鐵路沿線融資及財務安排，以及兩地如何分攤營運收入。



運輸及物流局表示，鐵路加物業模式行之有效，港深西部鐵路將繼續沿用該做法，沿線車站和車廠作物業發展會是首要考慮，但不排除在鐵路沿線以外，物色地方作物業發展。局方又稱，原則上港深雙方會按屬地各自負擔成本，而共用的設施則要討論攤分機制，鐵路收入同樣會按攤分機制分配。



圖為選委界林筱魯。（湯致遠攝）

林筱魯問港深西部鐵路融資安排

選委界議員林筱魯問到，港深西部鐵路沿線融資及財務安排，沿線附近有否足夠土地發展物業。運輸及物流局副秘書長李力綱表示，鐵路加物業模式行之有效，會繼續適用於港深西部鐵路。現時首選仍是把沿線車站和車廠作物業發展，以達協同效應。不過不排除可能在沿線外物色合適土地。

李力鋼又指出，港深西部鐵路財務安排具體細節仍在討論，但原則上一些屬地比較清晰的設施，例如車站、隧道，港深雙方會按屬地各自負擔成本。至於共用的設施例如列車、信號系統，就要討論攤分機制，而鐵路收入也是按攤分機制分配。

立法會議員陳紹雄。（直播截圖）

陳紹雄關注會否參考高鐵做法 定營收安排

委員會主席陳紹雄關注港深雙方營運收入的分攤安排，當局會否參考高鐵做法。李力綱稱，仍在討論具體安排，但原則上一些屬地比較清晰的設施，例如車站、隧道，港深雙方會按屬地各自負擔成本。至於列車、信號系統等共用的設施，則要討論攤分機制，而鐵路收入也是按攤分機制分配。

圖為議員姚銘。（立法會）

民建聯新界北議員姚銘問到，政府有否計劃在北都興建高鐵「停靠站」。李力綱表示，未來港深西部鐵路設一地兩檢按排，可有相對便捷的跨境服務。他又指，現有的鐵路項目體量大，會優先着力在北環線和港深西部鐵路的項目，之後再跟進藍圖中的其他項目，包括南延項目。