洪水橋片區｜發展局冀8月批出　標書均由發展商、產業營運者組成

北部都會區首個片區試點——洪水橋片區今日（7月3日）中午截標。項目涉及住宅、產業及公共設施等多類型發展，總土地面積近11公頃，發展商需同時兼顧住宅及產業發展。



發展局表示，項目截收2份標書。而據現場所見，競投財團包括恒地（0012）競投，而由中國海外發展（0688）、招商局置地（0978）、華潤置地(海外)、中國旅遊集團投資運營、京東集團股份（9618）以及信和置業（0083）本身或其子公司合組的洪水橋新發展有限公司，亦宣布已遞交標書競投該項目。



每份標書由發展商及產業營運者組成團隊

發展局發言人表示，是次招標是北都首個「片區開發」試點的招投。洪水橋「片區」總面積約11公頃，包括住宅用地（約2.6公頃）、產業即「企業及科技園」用地（約5.5公頃）及其他用作社區設施和步行街等的用地，而接獲的標書每份都涉及由多個企業包括發展商和產業營運者所組成的團隊，顯示「片區」項目能促進不同企業板塊的合作，聯手推動北都發展，為北都的多元發展模式開啓了良好局面。

發展局：目標八月底批出標書

發展局發言人續稱，是次招標採用「雙信封制」，價格建議評分比重佔三成，而非價格建議評分比重則佔七成，根據一貫採購及招標程序成立標書評審委員會，由發展局常任秘書長（規劃及地政）擔任主席，成員包括來自不同政策局／部門的首長級人員。標書評審委員會會隨即展開評標的工作，目標是在八月底批出標書。

信置及（0083）、中海外（0688）合資入標洪水橋片區。中國海外地產董事總經理游偉光（左一）。（李煥好攝）

恒地競投洪水橋片區項目。圖為恒地代表。（李煥好攝）

涉3幅住宅地及3幅產業地 可建3120伙

洪水橋片區由6幅用地組成，涉及3幅住宅地及3幅企業及科技園用地，分別涉及大約182萬平方呎及296萬平方呎，合共計算高達約478萬平方呎。發展商除了發展3幅住宅用地外,同時需要兼顧負責發展3幅產業之中至少1幅。

雙信封制招標 非價格佔70%

項目採用雙信封制招標，地價僅佔評分30%，其餘70%屬非價格標書，包括發展商產業經驗、會否引進龍頭企業、發展速度、投資規模及創造的就業機會等。

彈性地價繳付安排、地價75%三年內付清、期間免息

是次洪水橋片區發展招標項目，將採用彈性地價繳付安排。片區地價中標者，可於招標結果公佈後28日內繳付至少25%地價，其餘最多75%地價可以招標結果公佈後三年內付清，期間免息。

↓↓洪水橋市地段第18、20、21號住宅地位置↓↓

據地政總署資料，3幅住宅地包括洪水橋市地段第18、20、21號地皮。其中18號住宅地規模最大，地盤面積142,098平方呎，最多可建樓面高達923,638平方呎；其次為21號住宅地，地盤面積83,498平方呎，最多可建樓面高達542,736平方呎；最細一幅則為20號地皮，地盤面積54,402平方呎，最多可建樓面高達353,615平方呎。

合計3幅住宅地皮，合共最多可建樓面面積約1,819,989平方呎。日前發展局表示，該3幅住宅用地將會提供約3,120伙。

↓↓洪水橋市地段第18、19、20、21、23、24號企業及科技園用地位置↓↓

洪水橋市地段第18、19、20、21、23、24號企業及科技園用地位置。

3幅企業及科技園用地涉296萬呎 23號用地規模最大

至於企業及科技園用地則包括洪水橋市地段第19、23、24號用地，規模最大為23號企業及科技園用地，佔地約250,171平方呎，最多可建樓面高達1,250,854平方呎；其次為24號用地，佔地約232,894平方呎，最多可建樓面高達1,164,471平方呎；最細則為19號用地，佔地約109,687平方呎，最多可建樓面高達548,436平方呎。

兩幅較大產業用地將交還政府

合計3幅企業及科技園用地，合共最多可建樓面面積約2,963,761平方呎。值得留意，上述規模較細的19號用地，日後會由發展商發展及營運，而規模較大的23號及24號用地，則會在平整土地後交還政府。

↓↓洪水橋市地段第19、23、24號企業及科技園用地位置↓↓

華坊：估值約44至49億 料收2至3份標書

有測量師預計項目總投資額巨大，回報期長，估計最終收到約2至3份標書。他估計項目估值約44億至49億元，按私人住宅地最高可建面積約182萬平方呎作參考換算（即不計算企業及科技園用地），每呎樓面地價約2,400至2,700元。若計及創科地樓面，樓面地價將更低。

市場分析指，由於項目投資額龐大，預計最終入標方式將有別於單純由地產商競投，而是跨產業形式組財團合資競投。

年初估算每呎地價1200至3000元 估值56億至140.8億

而在今年初，市場估計洪水橋片區發展招標項目，每呎樓面地價約1,200至3,000元，估值大約56億至140.8億元。

↓↓洪水橋/厦村新發展區↓↓

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。