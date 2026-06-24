北都｜北都辦主任：跨境便利措施適時擴至全北都　吸頂尖企業落戶

為加快北部都會區建設，政府提出訂立北都專屬法例，擬將條例草案提交立法會，將「物資流、數據流、資金流」等跨境便利措施的試點，由河套香港園區適時擴展至北部都會區其他地區。北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思今(24日)在港台節目《千禧年代》中表示，跨境環素流動對企業落戶北都是十分重要的考慮，若能將內地的資源引入北都使用，將可吸引頂尖企業落戶。



政府正全速推展北部都會區。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。（資料圖片）

蘇惠思表示，政府提出訂立北都專屬法例，於今年3月舉行為期兩個月的公眾諮詢，收到48份意見書，表示支持專屬法例，在考慮意見後作出微調，將於7月把條例草案提交予交法會。她指，專屬法例更便利於引入創新科技，有助加快工程。簡化新發展區土地發展審批程序的法例只適用於非保育區，但不適用於自然保育區、郊野公園、綠化地帶等保育地帶。她表示，項目會由城規會進行把關，需向城規會提交申請，並進行相關的技術評估，審批期前亦會保留3星期的公眾諮詢期。

當局擴大物資流、數據流及資金流到其他地方，首要是人員流，日後將於河套園區新專屬口岸實行。至於資金流、物資流及數據流，會以附屬法例形式提交，目標在今年內設立試點。蘇惠思指，微調僅限於河套香港園區，日後如有需要將逐步擴展至北都其他地區。

她又指，跨境環素流動對企業落戶北都是十分重要的考慮，若能將內地的資源拿到北都使用，可吸引頂尖企業落戶北都。她舉例指，若能將內地臨床試驗的資源引入河套，可吸引醫業研究企業落戶河套。

燕崗村。(資料圖片)

發展局擬於燕崗、河上鄉先試行容許現有村屋全幢或部分樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。蘇惠思指，兩個試點的改建會由城規會把關，不需申請，因政府會幫忙規劃改動，政府在規劃時會進行技術評估，包括交通及環境等。至於揀選燕崗、河上鄉作試點，因其十分靠近古洞北新發展區，正與當地村民鄉事委員會商討。她指，初步認為只要是丁屋都可申請改裝。

林筱魯（黃浩謙攝）

立法會發展事務委員會主席林筱魯表示，委員較為關注民生角度，例如放寬噪音管制後，會否影響到有居民的地方。不過，他認為流程簡化不等於標準簡化，提到環保署會為噪音的問題把關，「只要我確認呢件事，我自己就可以放心」。當局考慮擴大人員流、物資流、數據流及資金流到北都其他地方，他表示，若當局在推沙嶺數據園的同時，數據流未能互通，便有機會「得物無所用」。