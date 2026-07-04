極端天氣｜李家超要求各部門克盡職守　善用科技減低自然災害風險

本港進入颱風季節，防風、防水浸成為相關部門要務。行政長官李家超日前聯同發展局局長甯漢豪及工務團隊，視察土力工程處緊急控制中心，了解該處應對極端天氣應用的最新科技，包括人工智能、低空經濟及衛星監測等前沿技術，並為前線值勤人員打氣。



行政長官李家超視察土木工程處緊急控制中心，了解應對極端天氣的最新科技應用。（李家超facebook）

土木工程處用AI系統實時估算山泥傾瀉

李家超在社交平台介紹，緊急控制中心已全面落實多項頂尖科技。處方自主研發「人工智能山泥傾瀉警告系統」，整合了本港多年的降雨數據、人造斜坡及山泥傾瀉記錄，能實時及動態估算山泥傾瀉報告數目，提升警告發放的科學性。

同時，在發展局統籌下，團隊將低空經濟「監管沙盒」試點成果，轉化為跨部門無人機聯控管理平台「智翱（SmartAERO）」，透過遠端控制的定點與車載流動機庫，可以執行「人未到、車未到，無人機先到」的超視距巡查任務。配合「聯合運作平台」，各部門亦可實時分享山泥傾瀉、水浸、道路事故等資訊，進一步加強緊急應變協調。

行政長官李家超視察土木工程處緊急控制中心，了解應對極端天氣的最新科技應用。（李家超facebook）

與多所大學合作 用衛星技術防災

此外，土木工程處正與本地多所大學合作，利用穿透雲霧的衛星拍攝技術防災，讓大學科研成果落地，是政產學研聯動的良好體現。

李家超強調，極端天氣應急工作至關重要，他已要求各部門繼續保持警惕、克盡職守，善用科技將自然災害風險減至最低，全力守護香港安全。