回歸29周年｜李家超：北都由紙上藍圖進收成期　14字寄語香港未來

今日（1日）是香港回歸29周年，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，在會展舉行慶回歸酒會，特首李家超致辭時回顧上任四年工作，包括完成基本法23條立法，改選舉制度、實施三隧分流、制定簡樸房條例、公屋輪候時間下降至4.7年等。展望未來，有三項重點工作，包括制定香港首份五年規劃、全速推進北部都會區建設，進一步改善民生。



他以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」，比喻相信憑一國兩制獨特優勢，香港人靈活應變，善拼敢贏，香港這艘東方之珠巨輪，必將乘國家發展東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。



2026年7月1日，香港回歸29周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超與太太林麗嬋出席。（直播截圖）

2026年7月1日，香港回歸29周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超與太太林麗嬋出席。（直播截圖）

2026年7月1日，香港回歸29周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超與太太林麗嬋、梁振英與太太梁唐青儀、中聯辦主任周霽出席。（直播截圖）

「港產太空人」黎家盈在神舟二十三號倉內展示區旗，祝願香港繁榮穩定。（直播截圖）

「港產太空人」黎家盈展示區旗：祝願香港繁榮穩定

祝酒前，先播放「港產太空人」黎家盈在神舟二十三號倉內拍攝的片段，她表示，在這個重要時刻很榮幸在國家太空站，展示特區區旗，以表達對國家的感謝和香港的祝福。

「港產太空人」黎家盈在神舟二十三號倉內展示區旗，祝願香港繁榮穩定。（直播截圖）

她說能和大家見面，正體現香港在「一國兩制」下的機遇，對參與航天任務深感自豪，協助全人類共創美好未來。她祝願香港更加繁榮穩定，要齊心為香港和國家更美好的明天而奮鬥。

神舟二十三號窗外望向地球。（直播截圖）

2026年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（直播截圖）

李家超：上任四年改變了政府文化

李家超之後在七一慶回歸酒會上致辭。他表示，四年前國家主席習近平在本屆政府就職典禮時，提出四個必須、四點希望，成為他的施政藍圖。他指上任四年改變了政府文化，建立了安全穩定的香港，完成了23條基本立法，完善了選舉制度，強化地區治理；深化治理體系改革、實施三隧分流、制定簡樸房條例；全力縮短公屋輪候時間、加速興建大量公屋，將輪候時間下降至4.7年。

他指，本屆政府亦打擊濫用公屋，讓1萬個家庭提早上樓。經濟方面，由上任時負增長轉為正增長3.6%、世界競爭力排名上升至全球第二、人才競爭力排名上升至全球第四。他強調，香港要改革創新，現時正制定首個五年規劃，本周亦展開施政報告諮詢。李家超說，施政報告會呼應五年規劃的目標，因時制宜推出政策措施，香港會利用好國際機遇，讓市民分享更多經濟紅利。

2026年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（直播截圖）

李家超：未來有三重點工作 制定五年規劃、推進北都

他指，未來有三個重點工作，包括全速制定首個五年規劃；全速推進北部都會區建設，成為香港發展的突破點；進一步改善民生，強調施政理念一直是以提升市民福祉為目標。

2026年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（直播截圖）

李家超14字寄語香港未來

李家超說，北都已經從紙上藍圖進入收成期，河套港深創科園香港園區去年開園、建成的兩座實驗室全部租出、五棟大樓也會在今年內建成，政府正推出其餘的土地招標。

乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里。我相信憑一國兩制獨特優勢，香港人靈活應變，善拼敢贏，香港這艘東方之珠巨輪，必將乘國家發展東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。 李家超

李家超說，今年七一亦是中國共產黨成立105周年，國家的繁榮昌盛是香港最堅強的後盾，政府稍後將舉行慶祝啟動儀式。