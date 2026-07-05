黃錦輝辭職｜若補選要花多少公帑？　上屆補選4人埋單9,000萬元

已辭任選委界立法會議員的黃錦輝，其議席懸空未有補選安排。政界對補選與否意見兩極，有意見指要盡快補選，亦有意見擔心花費大量公帑選舉會引起民意反彈。翻查上屆立法會補選4名選委界議員，共花費公帑9,000萬元。若不補選，立法會薪津開支將少一人，四年減少花費逾千萬元公帑。



去年12月11日，候任第八屆立法會議員到立法會會議室。一眾議員面向鏡頭揮手。（廖雁雄攝）

按2024年10月1日的薪津水平，第八屆立法會議員薪津安排涉及撥款總額預計約為17.6億元，或每位議員每屆約1,970萬元。 政府發言人（2025年5月30日）

黃錦輝辭職若不補選 四年省逾千萬元公帑

今屆立法會議員四年任期每人薪津約1,970萬元，包括每月108,790元的酬金 、每年2,984,860元的辦事處營運開支償還款額、每屆375,000元的開設辦事處及資訊科技開支償還款額等。換言之，黃錦輝辭職後若不補選，四年將可以省逾千萬元公帑。

2022年立法會補選，左起尚海龍、何敬康、陳永光、黃錦輝。（梁鵬威攝）

若補選要花多少公帑？ 上屆補選4人埋單9,000萬元

改選舉制度後首屆立法會在2022年運作半年後，當時有4名選委界議員辭職加入政府，分別是現任創新科技及工業局局長孫東、律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局匹麥美娟和審計署署長林智遠。對上一名辭職的立法會議員，是加入特首政策組出任組長的黃元山，其選委界議席懸空三年至換屆亦無補選。

2022年立法會補選，圖為黃錦輝。（余俊亮攝）

同年12月18日，政府為4名議員空缺舉行補選，選出黃錦輝、何敬康、尚海龍、陳永光4人「補位」。政府其後交代補選開支，總花費約9,000萬元，其中2022/23年度的修訂預算是8,500萬元，2023/24年度的預留撥款是500萬元。

當中，最大筆是「其他開支」，涉及5,300萬元，包括包括租場、投票站及點票站運作開支、財政資助計劃、交通費、郵費、免費郵遞服務、印刷費等；員工開支涉及3,600萬元；宣傳開支100萬元。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。（夏家朗攝）

政界對補選與否意見兩極

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，黃錦輝辭職可避免進一步損害立法會形象，期望當局盡快安排補選。另一名行政會議成員、民思政策研究所所長湯家驊認為，特區政府可因應不同考慮決定，包括公帑應使則使、社會對有沒有足夠立法會議員審議法例等，「法律界的話只得一位代表，如果離任，補選要求可能會較大」。

全國人大前常委、民建聯會務顧問譚耀宗認為，相關議席來自選委界，對立法會整體運作影響不大，而且「法例沒有說一定要補選或何時補選」，加上坊間有不可聲音，有人認為應補選，亦有人擔心花費太多公帑，政府需要通盤衡量以作決定。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表明對補選有保留。他認為，本屆特區政府任期餘下一年，而立法會人手多，即使少一、兩名議員亦關係不大，若因為有議員涉及官非而舉行補選，花費大量公帑，可能引發市民不滿，引發的政治不安或更大。他又稱，仍然有人不滿愛國者治港的政治新格局，倘若政府花錢補選，或讓反中亂港分子乘機大做文章。