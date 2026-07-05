田北辰出席3場畢業禮　趕同女童影畢業相揭背後故事｜政壇諸事町

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰今日在社交媒體撰文，在上星期期五及六（3及4日）24小時內，分別出席幼稚園、小學及中學畢業禮。前者是他的孫仔畢業，後者是他任校監的香港管理專業協會李國寶中學畢業典禮；至於驚喜現身女童畢業禮，趕及與女童拍攝畢業相，原來有段感人故事，女童稱他為「田叔叔」，他更因女童稱最喜歡英文科而開心到震。



田北辰7月3日星期五出席孫仔的幼稚園畢業典禮，有孫萬事足。(田北辰Facebook圖片)

田北辰形容上星期期五及六過得好充實，同時又充滿感慨。他說星期五在孫仔的幼稚園畢業典禮，見住6歲的他穿着畢業袍，再想起平時教他打高爾夫球的畫面，「嗰一刻嘅無限溫馨，好耐未試過！」

田北辰（左）7月4日星期六出席他任校監的香港管理專業協會李國寶中學畢業典禮，邀請到立法會議員霍啟剛（中）任嘉賓。(田北辰Facebook圖片)

到星期六中午，他以校監身份為李國寶中學畢業典禮主席，有霍啟剛議員做嘉賓。他說，在台上見到一個個自信滿滿的中學生，「見證佢哋邁向人生下一個階段，深感到教育薪火相傳嘅可貴。」

田北辰（左）7月4日星期六到黃大仙一間小學，祝賀「老朋友」女童小六畢業，他們相識背後有一個長故事。(田北辰Facebook圖片)

田北辰在李國寶中學典禮完成後，他即急急腳去黃大仙一間小學，探一位「老朋友」，祝賀她小六畢業。他說與女童媽媽多番協調下，「最後我都趕得切喺佢哋一家人離開前，喺學校門口同女女見吓面、傾吓偈。」他說閒談間， 女童說最喜歡英文科，也是她最強一科，「仲話而家好鐘意睇英文書，聽到佢咁講真係開心死我。」

田北辰（左）7月4日星期六到黃大仙一間小學，祝賀「老朋友」女童小六畢業，他們相識背後有一個長故事。(田北辰Facebook圖片)

究意為田北辰必要出席女童小六畢業禮？他們並無親戚關係，他在女童豆丁時已認識她，那年是2019年，女童是「田叔叔英語閱讀計劃」首年用家，其母因在聽、講方面有些困難，「所以媽媽當時寫咗封電郵畀我，話好希望有人可以指導當時K3嘅小朋友用電子書同點讀筆，我即刻安排家訪親身上門教佢用。」

田北辰表示，約半個月前，女童媽媽突然再搵他，「話囡囡小六畢業，好希望我可以突襲參加囡囡嘅畢業典禮，畀個surprise（驚喜）。」

他在聽聽女童英文科表現特別開心，是因為「田叔叔英語閱讀計劃」旨在幫助在無英文語境長大下的小朋友，「可以培養到閱讀英語嘅興趣，等佢哋唔使輸係起跑線。 」