港鐵白石角站發展方案四度延期見曙光　本周交代「綜合發展項目」

港鐵東鐵綫白石角站發展方案由2024年中起，四度延期至承諾2026年內公布，終見曙光。發展局本周五（10日）早上向大埔區議會交代「白石角車站綜合發展項目」。



白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站選址約5公頃 林鄭月娥提出興建

白石角站早於2021年由時任行政長官林鄭月娥的《施政報告》提出，於港鐵東鐵綫增設白石角/科學園車站，位置在大埔墟站與大學站之間。新車站選址面積約5公頃，目前用作香港教育大學運動中心，中心將重置到大學本部附近。白石角站對面將是科學園，以及近年入伙的私人屋苑、國際學校，林鄭月娥當時預料數以萬計居民和科研人員受惠。

未來擬建的白石角站，目前為香港教育大學運動中心，位處東鐵沿線和吐露港公路旁。

港鐵白石角站發展方案四度延期

白石角站發展方案原定2024年年中出爐，「死線」臨近時突決定延至2024年年底前公布。惟之後再延期至2025年第二、三季出爐，到期也未有下文，再延期至2026年首季，最新說法是2026年內公布。換言之，已四度延期。

《香港01》曾獨家報道，政府與港鐵磋商的其中一項「阻滯」，是興建白石角站的成本港鐵「未計掂數」。有政府中人坦言，即使由港鐵負責車站周邊物業項目「都未必維到皮」。發展局一直的說法是政府和港鐵的磋商進展「十分理想」，已進入最後階段，並敲定發展建議的主要細節，最新的規劃仍是以私營房屋為主，重申2033年或之前開通車站的目標不變。

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（余俊亮攝）

本周向議會交代「白石角站綜合發展項目」

白石角站四度延期見曙光，發展局本周五（10日）早上向大埔區議會交代「白石角車站綜合發展項目」，屆時預料會交代住宅用地的發展模式。

發展局本周五（10日）早上向大埔區議會交代「白石角車站綜合發展項目」。

民建聯新界東北立法會議員陳克勤今天（6日）表示希望「先建站，後發展」，車站建設必須列為優先事項，絕不能因綜合住宅發展的財務考量而延誤工程，目標應訂於2033年或之前通車。

民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

第二，陳克勤建議車站選址須兼顧鄰近住宅群及科學園核心區，避免偏遠選址導致居民與上班族使用不便，削弱整體效益。

第三，陳克勤指配套要同步規劃，要求政府興建車站的同時，要進一步完善周邊社區設施，確保白石角成為宜居宜業的創科社區，不再讓居民承受規劃延宕的代價。