白石角站規劃三度延遲出爐　發展局：港鐵磋商理想　明年首季交代

《香港01》今天（26日）獨家報道，原定今季出爐的港鐵東鐵綫白石角站規劃發展方案，九月「死線」臨近仍未見影。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵商討發展細節。消息指政府與港鐵磋商的其中一項「阻滯」，是興建白石角站的成本「未計掂數」。據了解，曾研究白石角站採用北環線安排，抵銷興建車站開支，即批出用地以「鐵路加物業」模式提供財務資助。



發展局今天晚上回覆《香港01》查詢時，確認規劃發展方案將一再延遲。局方指，政府和港鐵的磋商進展「十分理想」，現已進入最後階段，並敲定發展建議的主要細節，最新的規劃仍是以私營房屋為主。政府會繼續與港鐵緊密協商，待完成內部程序後，會在明年第一季向外公佈，屆時亦會交代住宅用地的發展模式，重申2033年或之前開通車站的目標不變。



翻查資料，方案原定去年年中出爐，之後延至去年底前公布，及後再延期至今年第二、三季，換言之今次是三度延期，最新目標明年首季公布。



白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站選址約5公頃 林鄭月娥提出興建

港鐵白石角站早於2021年由時任行政長官林鄭月娥的《施政報告》提出，於港鐵東鐵綫增設白石角/科學園車站，位置在大埔墟站與大學站之間。新車站選址面積約5公頃，目前用作香港教育大學運動中心，中心將重置到大學本部附近。白石角站對面將是科學園，以及近年入伙的私人屋苑、國際學校，林鄭月娥當時預料數以萬計居民和科研人員受惠。

運輸及物流局曾指，白石角站由於要在現有東鐵綫上增建，必須在不影響東鐵綫安全運作下動工，部分工程只能於晚上收車後展開。當中涉及的工程包括建造車站月台、調整現有高空電纜及供電設備等，故研究東鐵周六日要「早收車、遲開車」配合工程。港鐵計劃採用「組裝合成」建築法（MiC）及「裝配式設計」（DfMA）方式興建車站，增加效率，縮短工期。

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（余俊亮攝）

白石角站提出四年未動工 發展方案死線來臨未出爐

白石角站目標2033年或之前落成，原本預計去年年中提出土地發展和興建車站方案，今年展開城市規劃的法定程序，惟當局再延期至去年內提出方案，及後再延至今年第二、三季提出規劃方案。以第三季而言，換言之死線是九月，至今方案未見影。

局方曾解釋延期出爐的原因，是初步研究顯示新車站建於營運中的鐵路，又要興建橫跨吐露港公路的行人天橋，以連接新車站與白石角住宅區和科學園，工程複雜和建造成本高，加上白石角房屋發展須大幅提升基建配套，亦涉及把教育大學運動中心由白石角重置到大埔等工程。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

車站周邊建屋計劃「轉軚」棄公營房屋

方案未出爐，過去一年間規劃亦有變動。白石角站周邊建屋計劃原先包括公私營房屋，發展局去年12月回覆《香港01》查詢指，經檢視後認為白石角較適合作私營房屋發展，加上已覓得足夠土地滿足未來10年長策的公營房屋供應目標，因此目前傾向以發展私營房屋為主。

政府消息：仍與港鐵商討發展 據悉港鐵成本「未計掂數」

政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵商討發展細節，並細化工程方案，仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。據了解，政府與港鐵磋商的其中一項「阻滯」，是興建白石角站的成本「未計掂數」。

過往政府透過向港鐵批出物業發展權，港鐵以物業發展利潤補貼鐵路建造費。白石角站不會發展上蓋物業，5公頃選址視乎情況發展房屋。有政府中人坦言，即使由港鐵負責車站周邊物業項目「都未必維到皮」，或只是僅僅「維到皮」。

北環線於《鐵路發展策略2014》中的初步概念方案。（《鐵路發展策略2014》文件截圖）

北環線政府向港鐵批地 「鐵路加物業」提供財務資助

參考港鐵北環線的經驗，行政會議今年七月與港鐵簽訂北環線的第一部份項目協議。當時行政長官會同行政會議批准向港鐵批出10塊用地，採用「鐵路加物業」的模式，作為住宅及商業用途發展，相關用地包括錦上路站第二期、古洞北及新田北等，其中包括不在北環線範圍的粉嶺北第13區（東）及第16區的兩塊「飛地」。

北環線第一部份的財務預算約314億元，政府將來會從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆總數為390.5億元的固定總額，作為對港鐵推展北環線項目第一部份的財務資助。據了解，曾研究白石角站採用類似安排，抵銷興建車站開支。

民建聯新界東北立法會議員陳克勤建議，白石角站是大埔區的重要議題，自己亦有向政府適當跟進。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳克勤：仍商討白石角站成本 促請港鐵勿斤斤計較

本身是當區新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤接受《香港01》訪問時表示，一直很留意白石角站發展，因大埔吐露港繁忙時間塞車問題嚴重，白石角站解決到交通需要，故不時收到當區居民詢問進展，反映是大埔區的重要議題，自己亦有向政府適當跟進。

港鐵好衰，佢唔會只以市民民生著想起個站，佢主要要攞返個成本。 民建聯新界東北立法會議員陳克勤

陳克勤說，政府仍與港鐵商討興建白石角站成本，「我唔認為技術上好困難令到港鐵起個站要十年，主要係財務安排仲同政府未講掂數」，因興建車站投入資金不少，需與政府商討是否有物業發展項目補貼開支，或者補地價安排上，可以抵銷興建車站的成本。

他促請政府與港鐵也要更積極跟進，正視當區對白石角站的需要，「港鐵唔好斤斤計較，起咗個站出嚟，有客源可以補償開支」，形容作為大型機構不應錙銖必較考慮建站成本，要考慮社會整體效益。

陳克勤表示，白石角站曾經在《施政報告》中表明會興建，沒有「縮沙」的餘地。（黃浩謙攝）

陳克勤：白石角站沒有「縮沙」的餘地

對於發展局指新車站連接白石角住宅區和科學園，須興建橫跨吐露港公路的行人天橋，工程複雜和建造成本高，陳克勤認為附近本身有行人隧道以及行人天橋，「接駁問題唔係咁難啫，工程界朋友都話，只要你肯畀錢，就唔係難㗎啦。」

他說，白石角站曾經在《施政報告》中表明會興建，沒有「縮沙」的餘地，社區期望高，「縮沙」會引起民憤，自己會在議會中繼續跟進。

發展局：尋求減低公帑支出下 能與港鐵就融資達成共識

經民聯大埔南區議員羅曉楓周二（23日）在大埔區議會交通運輸委員會上，聯同同盟三名區議員陳灶良、李華光、余智榮動議，要求加快落實白石角站建設及交代最新進展。發展局當時回覆區議會指，需要繼續與港鐵公司磋商檢視基建需求，深化研究及提升效益，尤其是財務安排，尋求在減低公帑支出的前提下，與港鐵就融資方案達成共識，盡快推展車站的興建和相關房屋發展，需要時間研究和與港鐵公司磋商。

羅曉楓說，港鐵從來沒有上區議會交代白石角站，一次又一次入議程要求解釋，都是獲得一份「搬字過紙」的文件回覆。（羅曉楓FB）

羅曉楓：港鐵不應單純牟利 遲遲不上馬說不過去

羅曉楓接受《香港01》訪問時說，規劃方案至今未見蹤影，情況完全不理想，一再延期不能接受，「係個工程技術有問題，定係同教大換地有問題，定公私房屋發展比例上有問題，定係個財務上計唔掂條數？」他說，港鐵從來沒有上區議會交代白石角站，一次又一次入議程要求解釋，都是獲得一份「搬字過紙」的文件回覆，甚至不出席，交通運輸委員會議亦無派人出席，令人懷疑是否重視區議會諮詢平台。

羅曉楓說居民關心該白石角站能否預期2033年前落成，亦關注白石角站周邊配套，希望加大私樓發展比例，興建商場等，不過前提先興建車站，再一步步發展商場及其他周邊配套。（羅曉楓FB）

羅曉楓說居民關心該白石角站能否預期2033年前落成，亦關注白石角站周邊配套，希望加大私樓發展比例，興建商場等，不過前提先興建車站，再一步步發展商場及其他周邊配套，「唔係有咗方案之後，先至再到區議會走程序」，港鐵如果單純因為「計唔掂數」，沒盈利可圖便令方案遲遲不上馬，實在說不過去。他說政府是港鐵大股東，「唔能夠單純覺得自己係牟利公司」。