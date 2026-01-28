白石角站選址有變？發展局：教大運動場遷出後　釋出土地研建私樓

政府提出興建白石角站，曾研究以教育大學運動中心為新站的基礎，亦明言由於技術考量，不會在車站上蓋起樓，不過，車站選址似乎有變。發展局局長甯漢豪今日出席立法會大會時提到，當局正探討以運動場遷置後釋出的土地發展私營住宅，並透過發展權收益支付部分成本，亦正進行詳細成本及財務分析，目標於今年內公布綜合發展的具體建議，強調繼續以2033年或之前開通白石角站為目標。



有議員關注如車站偏離運動中心位置，將大幅降低車站效益，居民有機會要步行較長路程，或依靠接駁交通，非常不方便。



港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（資料圖片／余俊亮攝）

立法會大會今日（28日）通過由新民黨李梓敬提出的「優化白石角交通網絡及社區設施」無約束力議員議案。李梓敬表示，居住在白石角、科學園一帶的市民，會有居住在「孤島」的感覺。他指隨着多個大型屋苑相繼入伙，區內人口幾何級數上升；科學園擴建部分人流、車流龐大，對於附近交通基建嚴重滯後感到遺憾，又認為附近社區設施是「一張白紙」。

過往稱研究以教大運動中心為白石角站基礎

政府早於2021年《施政報告》提出研究興建白石角站，以教大運動中心為基礎，興建新的東鐵線科學園／白石角車站；2022年，落實規劃建站，目標2033年或之前開通。李梓敬指，現時未聞建站消息，擔心計劃無疾而終，期望政府急起直追。

甯漢豪表示，有關項目並非單純加設車站，而是一個綜合發展計劃。而在現有營運中的東鐵綫加建車站並不簡單，且技術複雜，項目涉及搬遷教大運動場、徵收私人土地，以及提升食水、污水等基建設施。她提到，科學園對外交通仍有改善空間，故增設鐵路站將有助將科學園納入鐵路網絡，方便約二萬名員工。

當局曾表明技術考量 白石角站上蓋不起樓

她續指，重置運動中心後所釋出的土地，連同附近適合住宅發展的用地，將可為區內提供更多房屋和配套設計，例如商舖、行人設施、公共運輸交匯處等。政府亦計劃透過公私營合作，提供社區設施。

翻查資料，發展局曾表明，出於技術考慮，白石角站只會承載直接與鐵路運作相關的設施，不擬作上蓋物業發展。

議員：如車站偏離運動場 將減低車站效益

民建聯主席陳克勤等多位議員提出修正案。陳表示，政府落實規劃白石角站已經有三年，至今未見具體內容，「可以話差唔多連樓梯響到聽」。他批評進度如「馬拉松式」、「蝸牛式」，完全違反政府「基建先行」、「提速提效」的理念。

他續指，居民最關注車站選址問題，若車站偏離運動場位置，與住宅群及科學園核心區距離較遠，將大幅降低車站效益，居民有機會要步行較長路程，或依靠接駁交通，非常不方便。他建議車站應設於較居中的位置，方便居民及上班族出行，並同步規劃周邊社區配套設施，令白石角發展成「移居移業」的創科社區，而非僅是睡眠與工作的地方。

議員稱白石角為產社區 車位見短缺 倡增建多層智能停車場

申報在白石角持有住宅物業的選委界議員范駿華表示，由於曾居於該區，對居民長期受交通問題困擾感受尤深。他指，白石角僅依靠創新路及科學園路兩個出入口，一旦出現擠塞，整個社區交通便受影響。

他續指，白石角為中產社區，區內設有國際學校及科學園，對私家車位需求甚殷。雖然政府早前已承諾增加泊車位，但進度未跟上發展，車位仍見短缺，建議增建多層智能停車場，並加強打擊違例泊車，以確保道路暢通。

甯漢豪：白石角屬大埔區 社區及康樂設施主要集中於市中心

甯漢豪則回應，白石角屬大埔區，區內社區及康樂設施主要集中於大埔市中心，包括八個社區會堂或中心、圖書館、體育館及游泳池等。她理解白石角居民需要交通配套以便使用這些設施，政府也希望透過項目，在規劃中增加有利民生的社區配套。

對於議員要求增加各類公共設施的建議，甯漢豪則指，增加越多設施，將會加重項目財務壓力，政府未必能完全落實所有建議，不過，會研究在資源許可情況下，先將與民生相關的設施納入其中。