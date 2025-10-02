白石角站｜陳克勤嘆規劃拖延　陳美寶：用地改私樓發展用咗啲時間

港鐵東鐵綫白石角站規劃發展方案明年首季出爐，惟自去年年中起已三次延期。運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）表示，政府與港鐵就興建白石角站的磋商進展理想，進入最後階段，重申預計明年第一季公布發展建議，維持2033年之前開通的目標。至於延期原因，陳美寶引述發展局指原本車站一帶擬發展公私營房屋，惟之後改以私樓為主，形容「研究過程中用咗啲時間」調整發展規劃和配套。



民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤出席到立法會交通事務委員會會議。（直播截圖）

陳克勤追問白石角站是否「胎死腹中」 嘆方案多次拖延

陳美寶到立法會交通事務委員會，為新一份《施政報告》簡報政策。民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤提問今份《施政報告》無著墨的港鐵白石角站規劃進度。《香港01》上周獨家報道政府與港鐵磋商的其中一項「阻滯」，是興建白石角站的成本港鐵「未計掂數」。

陳克勤要求局方澄清白石角站規劃是否「胎死腹中」，直言政府多次押後公布規劃發展方案的時間屬拖延，「到底係幾時有方案？」他又關注主責項目的是哪個部門，引述媒體報道指，港鐵將項目形容為政府主導，政府卻說讓港鐵研究可行性，又有聲音指是發展局負責，「推嚟推去，我都唔知搵邊個部門」。

白石角站｜《香港01》獲悉當局計劃在用地興建1萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋。附近科學園一帶近年有多棟私樓落成。（余俊亮攝）

哪部門主責？陳美寶：運流局、發展局、港鐵「不分彼此」

陳美寶回應指理解議員及街坊對白石角站的關注，這是一個發展主導的項目，將鐵路站和周邊土地發展一併考慮，形容運流局、發展局一直與港鐵積極推進，「不分彼此」。

10月2日，運輸及物流局局長陳美寶到立法會交通事務委員會，為新一份《施政報告》簡報政策。（直播截圖）

至於發展方案一再延期公布的原因，她引述早前發展局指，原本車站一帶用地打算發展公私營房屋，及後研究發現改為以私營房屋為主，故「用咗啲時間」調整發展規劃和配套。

白石角站維持2033年前通車目標

陳美寶又說現在政府和港鐵就建立白石角站的磋商進展理想，已經進入最後階段，預計明年第一季公布發展建議，會維持2033年之前通車的目標，若發展局掌握更多資料，會再公布。