施政報告2026｜自由黨倡派「慶回歸電子消費券」　滿300元減100元

新一份施政報告正公眾諮詢，自由黨今日（9日）在政府總部與特首李家超會面，提到明年香港回歸30周年可派電子現金券，條件是滿300元減100元，帶動本地零售餐飲。另外，自由黨建議設立外傭開支扣稅和累進式子女免稅額鼓勵港人生育。



自由黨與行政長官討論施政報告後見記者。（蘇俊希攝）

邵家輝倡「北都發展投資者入境計劃」 最少投資2,000萬

政府大力發展北部都會區，自由黨主席邵家輝建議設立「北都發展投資者入境計劃」，最低投資門檻2,000萬元，其中1,000萬元必須投資在實體店舖或公司，增加就業機會。他認為目前最低投資門檻3,000萬元的「新資本投資者入境計劃」，不一定創造到本地就業機會。

邵家輝建議政府規定要有1000萬金額投資在實體店鋪和公司。（蘇俊希攝）

李鎮強倡盡早制定北都人口政策

副主席李鎮強同樣提到北部都會區，未來會為香港增加300萬人口，擔心太多人到北都，消費能力和消費物價等會出現「空心化」的現象，同時北都的開荒期過長，故此建議盡早制定北都人口政策。

李鎮強擔心北部都會區的開荒期過長。（蘇俊希攝）

倡派「慶回歸電子消費券」 滿300元減100元

明年香港回歸30周年，邵家輝提出派發電子消費券，帶動零售餐飲服務，例如消費滿300元減100元，鼓勵港人留港消費。同時，自由黨提出外傭開支扣稅和累進式子女免稅額，自由黨副主席陳曉峰建議政府開設宣傳盛事及優惠的中央平台，內地也有相關北上消費平台，如打開支付工具平台就可以查看優惠，期望香港能盡快追上。

梁進表示推動老店延續支援計劃。（蘇俊希攝）

自由黨提出要做好四大經濟，包括復古經濟、留學經濟、銀髮經濟和演唱會及戲院票尾經濟。其中，議員梁進推動老店延續支援計劃，希望30年及50年以上的店鋪能在計劃協調下創新，整理行業的服務及經營方法，部分店鋪如果沒有人傳承，也希望政府可以協助延續傳承。

同時，邵家輝提出擴大「跨境電子商務零售進口商品清單」。目前，清單包含扇貝產品、棉製床單、家用型洗碟機等，指定金額內可享零關稅。邵家輝指，香港有很多好的產品可以推廣至內地或世界各地，可以擴大清單。同時，香港可以發展成為標準國際合作平台，利用香港的法制及人才，協助內地產品對接世界不同標準。

陳曉峰指出發展太空經濟。（蘇俊希攝）

自由黨倡設立國際太空法仲裁中心

陳曉峰倡發展太空經濟，他表示太空經濟增長很快，生意上可以每年有雙位數的升幅，他提到香港有很多法律專才，希望政府可以落實設立國際太空法仲裁中心，善用香港在調解和仲裁方面的國際優勢。

另外，他提出設立國際教育寄宿中心，推動更多一帶一路國家和外地學生來香港就讀中學，希望擴闊本地學生的國際視野。