第三屆「香港時裝薈」九月舉行　陳祖恒：展示香港時尚國際脈搏

國際時尚文化旗艦盛事、第三屆「香港時裝薈」將於9月舉行。經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，「時裝薈」在特區政府支持下，將盛事推向國際化與盛事化的新高度，活動將讓世界感受到香港的時尚脈搏，並繼續以時裝時尚作為「生招牌」，講好中國故事。



紡織及製衣界陳祖恒。（直播截圖）

今年「時裝薈」以「Rhythm of the Heart」為主題，由六個行業機構、分別舉辦八項旗艦節目，並結合由貿發局主辦的年度時裝盛事「CENTRESTAGE」，及與意大利米蘭時裝周主辦單位合辦的「共織新意：意大利與香港男裝新浪潮」展覽等。

2024年9月，陳祖恒到法國巴黎推廣「香港時裝薈」。（陳祖恒提供）

陳祖恒指，香港是匯聚世界時裝時尚文化、生生不息的國際化「心臟」，更具備中外文化藝術交流中心與國際紡織時裝樞紐的雄厚實力，引領亞洲，輻射全球。他相信「時裝薈」將讓世界感受到香港的時尚脈搏和律動。

陳祖恒又稱，在特區政府及文體旅局轄下「文創產業發展處」的牽頭與全力支持下，「香港時裝薈」不斷推陳出新，將這項盛事推向國際化與盛事化的新高度。他又表示，業界將繼續緊扣國家「十五五」規劃，積極落實「激發文化創新活力、提升中華文明傳播力」的方針，與國家發展「同頻共振」，以「時裝薈」作為最強跳板，全力助力國家及本地品牌、新晉設計師「走出去」，並以時裝時尚作為中華文化「生招牌」，用國際聽得懂的語言，「用心」講好中國故事。