財政預算案2026丨紡織界晤陳茂波　陳祖恒倡加碼助業界應用AI轉型

新一份財政預算案月底發表，紡織及製衣界早前與財政司司長陳茂波會面，遞交預算案建議書，包括近70項建議。經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，國家「十五五」規劃明確支持紡織等八大優勢產業提質升級，建議政府「加碼」資助企業應用人工智能（AI）進行升級轉型；同時，隨著公共財政預期轉虧為盈，當局應把握契機，將各項中小企資助計劃的配對比例逐步「復常」，以支持企業長遠發展 。



新一份財政預算案月底發表，經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒與業界早前與財政司司長陳茂波會面，遞交預算案建議書，包括近70項建議。（陳祖恒提供）

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，紡織業等傳統優勢產業被列為優化提升的八大產業之一。業界期望新一份《預算案》能推出針對性措施，支援業界主動和深度對接「十五五」機遇，配合香港高度國際化、「八大中心」定位、專業服務及「超級增值人」等獨特優勢，為國家產業的高質量發展貢獻 。

針對產業升級，推動「人工智能+」戰略已是大勢所趨。業界建議《預算案》採取「三管齊下」的策略，推動AI在紡織等傳統及新興產業的廣泛應用，建議包括在「BUD專項基金」下增設資助專項，並提供更具誘因的「政府1對企業1」配對方式，直接協助業界應用AI轉型；在人才培訓方面，建議優化「持續進修基金」，鼓勵市民報讀AI相關進修課程；同時優化「工商機構支援基金（TSF）」，支援製衣業訓練局及不同行業機構，針對行業痛點制定AI應用解決方案及人才培訓策略，全方位提升行業的數碼競爭力 。

在營商支援方面，隨著政府經營帳目預計轉虧為盈，業界期望《預算案》能為早前因赤字而緊縮的資助計劃「鬆綁」，建議將「BUD專項基金」一般申請的配對形式，由目前的「企業3對政府1」優化至「企業2對政府1」，並將「申請易」和「電商易」的配對形式回復至「企業1對政府1」，讓資金更有效到位。此外，業界亦建議出口信用保險局加強針對內銷及新興市場的承保力度，並擴大電商融資支援，協助港商在環球經濟挑戰下，更穩健地開拓海內外商機 。

時裝發展方面，為呼應「十五五」規劃中「提升中華文明傳播力影響力」的重要戰略，業界期望在文化體育及旅遊局領導下，由文創產業發展處（CCIDA）擔當統籌角色，完善「香港時裝薈」及「CENTRESTAGE」等時裝盛事的頂層設計與整體規劃。業界建議當局加強與行業持份者協調，善用資源舉辦更多元化的國際級旗艦項目，並利用時裝及時尚文化作為載體，在國際舞台上生動地講好「聽得明」的中國故事與香港故事 。

陳祖恒表示，業界將全力主動對接國家「十五五」規劃，協助國家提升國際產業鏈和分工的競爭力。他期望《預算案》繼續在政策和財政上支持紡織業長遠可持續發展，支持「香港時裝薈」及各類時裝盛會做大做強，讓時裝成為一張「識行走」的中華文化「金名片」，以國際社會「聽得明」的方式，生動地說好中國故事 。

香港紡織商會會長楊勳期望，《預算案》能繼續推出措施支援業界數字化轉型，並支持業界發揮「超級連繫人」和「走出去」的豐富經驗，不斷深化「內地＋東盟＋中國香港」的三方合作模式，貢獻國家的高質量發展 。

香港紡織業聯會會長羅正杰希望，《預算案》增撥資源，培育和推動更多本地具潛力的品牌和設計師走向國際，包括繼續鼓勵本地設計師參加國際時裝周及其他交流活動。他亦期望與當局攜手，打造深水埗成集時裝、時尚、設計、電影和零售於一身的地區時尚樞紐，為本地紡織業注入新動力。