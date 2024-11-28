香港時裝薈｜木村光希、谷愛凌駕臨！　陳祖恒料吸逾百萬views

由11月20日至12月4日的首屆「香港時裝薈」，重頭戲「Vogue Loves Hong Kong」今天（28日）在西九藝術公園舉行，冬奧金牌得主谷愛凌、「韓流女王」2NE1隊長CL、少女時代前成員Jessica、《魷魚遊戲》韓星魏化儁、日本模特兒木村光希、荷里活影星Naomi Scott出席。



紡織及製衣界立法會議員陳祖恒指，「時裝薈」在國際舞台綻放香港光芒，估計能在社交平台吸逾百萬點擊率。



Vogue Loves Hong Kong在11月28日晚上舉行，木村光希（左一）、Jourdan Dunn（左二）、Lucien Laviscount（左三）、陳祖恒（左四）、谷愛凌（右二）、CL（右一）。（陳祖恒提供）

今晚的「Vogue Loves Hong Kong」充滿香港元素，除了有「軒公」張敬軒、MIRROR、林家謙等本地藝人，亦有本港業界人士參與。此外主辦方提供菠蘿包等地道小食，會場亦播放本地流行曲。陳祖恒表示，透過這場別具香港特色的時尚派對，為香港經濟及周邊產業帶來實體效益和商機。

Vogue Loves Hong Kong在11月28日晚上舉行，左起洪嘉豪、魏浚笙、張敬軒、Tyson Yoshi和林家謙。（陳祖恒提供）

至於今次「香港時裝薈」各大活動，陳祖恒說體現香港擔當匯聚國際時尚、文化藝術及創意的國際都會之獨特魅力，而業界的實際行動亦引領香港在國際舞台綻放璀璨光芒。他期望在不同季度舉辦更多時裝盛事，例如在焦點月份舉辦結合電商、消費元素等的活動，以時裝時尚為香港拼經濟、拼發展，走出屬於香港的時尚之路。

除了今晚的「Vogue Loves Hong Kong」，香港時裝協會下午亦舉辦了一場午餐會，雲集海內外時尚業界、行業協會、時尚品牌高管、學術機構、金融界、地產界等代表，以及來自上海時裝周、東京時裝周等海內外業界翹楚，拓展更多合作機會和商機。