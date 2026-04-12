主持會議被何君堯斥「護短」　陳克勤800字反擊：想起梁國雄伎倆

立法會財務委員會日前討論18億元柴油補貼撥款，期間選委界議員何君堯向副司長黃偉綸發問時，原本稱「唔使畀佢答」，及後指司長可在剩餘的12秒內回應。何君堯不滿主持會議的財委會副主席陳克勤稱其發言與主題無關，斥「護短實在難看！」



兩日後，陳克勤今天（12日）反擊何君堯「護短」論不實，指會議上議員均預留時間予官員回應，「唯獨資深的何議員反其道而行之」並離題，質疑「令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，批評他利用發言時間攻擊政府，搬弄是非，事後將斷章取義的影片上傳網絡，以偏概全地博取流量，形容議政方式明顯有違良性互動，致力改善民生，並確保政府政策有效執行的議事原則。



4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。（黃寶瑩攝）

何君堯事後在社交平台反擊陳克勤。（何君堯FB）

4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

何君堯斥陳克勤主持會議「護短」

立法會財務委員會上周五（10日）通過為期兩個月、涉及18億元的柴油補貼撥款。會上，何君堯關注政府如何管制油商隨意調升油價，或油商合謀定價，以及補貼會否確實惠及用家，提議政府應考慮立法監管油商加油價的做法，當時陳克勤待他發言完畢後指其離題。

何君堯事後在社交平台反擊。

當我要求司長回應之時，主持陳克勤卻說與主题無關，不用司長回應，這樣護短實在難看！ 2026年4月10日 何君堯

兩日後，陳克勤在社交平台以「嚴肅回應何君堯議員不實言論」為題撰文反駁何君堯。（陳克勤FB）

陳克勤反擊失實：聯想起梁國雄伎倆

兩天後，陳克勤在社交平台以「嚴肅回應何君堯議員不實言論」為題，撰寫836字文章反擊何君堯，指作為財委會副主席兼會議的主持，有責任確保會議按照《議會規則》有序，讓撥款能夠付諸表決，盡快協助有需要的市民和業界。他說，何君堯指摘不實，要以正視聽，指當時恪守《議事規則》主持會議，在2小時15分內讓54位要求發言的議員，均獲得提問和表達意見的機會，在議會歷史上均屬罕見。

陳克勤指，會議之初明確強調該節僅審議「有時限柴油補貼」，長遠政策應在相關事務委員會探討，並多次提醒議員不應提出政策性問題，形容何君堯是整個會議中，僅有兩名用盡連問連答時間、不留空間予官員回覆的議員之一。

會議上，議員均展現高度專業及配合，盡量精簡發言，預留時間予官員回應。然而，唯獨資深的何議員反其道而行之，何議員發言時要求政府就限制油價修例，明顯脫離撥款審議範疇。 2026年4月12日 陳克勤

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，財政司副司長黃偉綸在會上解答議員提問。（黃寶瑩攝）

陳克勤指控何君堯只會議開始和提問時在席，故未知悉其關注的內容已有數位議員提出，並獲官員詳盡回應，又引述相關會議影片清楚記錄，指何君堯發言時首先聲稱「不需要政府回應」，其後卻在發言僅餘 12 秒時，要求官員回應其長遠政策建議。他形容這議政方式明顯有違良性互動，致力改善民生，並確保政府政策有效執行的議事原則。

如此表現，難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆：利用發言時間攻擊政府，搬弄是非，事後將斷章取義的影片上傳網絡，以偏概全地博取流量。 2026年4月12日 陳克勤

4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為何君堯。（立法會直播）

陳克勤指，何君堯離題及重複的發言，自己已基於尊重多次酌情讓其完成發言，充分表達意見，惟何君堯是身兼內務委員會副主席的資深議員，理應深諳議會運作和特別尊重《議事規則》。

其表現卻與議會所需的專業標準背道而馳，並於會後發表與事實不符的攻擊言論，本人深感遺憾與失望。 2026年4月12日 陳克勤

4月10日，立法會財委會表決通過政府提出的18億元柴油補貼撥款。圖為陳克勤。（立法會直播）

陳克勤指一向秉持「和而不同」，但面對誤導公眾的言論，必須站出來澄清，亦希望藉此機會讓新任議員更加了解議會運作的準則。《議事規則》是每位議員必須遵守的守則，是確保議會合法和暢順運作的基礎。議員們在大是大非的問題上，必須敢於亮劍，共同維護議會的尊嚴。