立會補選｜工聯民記派敗部出選　李廣宇去年稱獨立、今認04年入黨

立法會選委界補選12月18日舉行，將選出四個空缺議席，今早（11日）再有2人報名，分別是工聯會李廣宇及民建聯陳永光，聯同早前報名的3人，若全數獲接納，將至少有5人參選，鐵定出現競爭。



身兼香港IT人協會理事長的李廣宇表示，自己出身基層，過往從事數碼轉型工作，希望運用經驗，推動加快香港科技轉型。至於本身是香港註冊中醫學會會長的陳永光指，希望發揮專業所長，以實幹服務社會，貢獻香港及國家。他相信「一國兩制」是香港最大優勢，強調要堅定維護國家安全及香港穩定。



去年參選無申報政黨 李廣宇：04年已加入工聯會

李廣宇及陳永光去年均曾參選立法會選舉，分別競逐勞工界及醫療衞生界議席，不過鎩羽而歸，今次再度披甲上陣。李廣宇在工聯會會長吳秋北、理事長黃國、榮譽會長林淑儀陪同下，到政府總部遞交提名表格。李廣宇指，自己熟悉各行業數碼轉型，了解各行業難處，希望加入議會推動本港科技轉型。

被問到吳秋北早前撰文稱立法會出現亂象，批評有議員譁眾取寵，李廣宇未有回答。不過吳秋北則搶答指對文章沒補充，強調李廣宇是「實幹、做實事」，有助香港推動產業多元化。李廣宇去年參選時並沒有申報政治聯繫，今日在記者追問下承認早於2004年已加入工聯會。

陳永光報名參選。（盧翊銘攝）

陳永光、李廣宇去年落選功能組別議席

陳永光獲全國人大常委譚耀宗、港區人大代表李應生以及多名民建聯成員站台。他稱，自己希望發揮專業所長，以實幹服務社會，貢獻香港及國家。他相信「一國兩制」是香港最大優勢，強調要堅定維護國家安全及香港穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，又稱要全力保持香港作為國際都市的地位和特色，加強本港開放性及對外聯繫，廣納人才和資金。

被問到如何評估今次勝算，他稱每一次選舉也是很好的學習機會，會謙卑地進行選舉工程。譚耀宗讚揚陳永光非常熱愛國家，勇於承擔及有能力，又稱自己一直對立法會沒有中醫界代表感到可惜，現時由陳永光出選正是非常合適的安排。

目前已報名參選者還有全國港澳研究會理事黃梓謙、中大工程學院副院長黃錦輝以及何厚鏵姪兒、新民黨中委何敬康。