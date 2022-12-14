立法會補選｜李廣宇冀助港青向上流　稱年輕人移民當工作假期

立法會選委界補選將於周日（18日）舉行，6名參選人中有一半具創科背景，代表工聯會參選的香港IT人協會理事長李廣宇正是其中之一。曾任騰訊旗下子公司管理層，李廣宇稱自己從無父蔭，由基層做起，逐步晉升至公司高層，希望與年輕人分享經驗，助年輕人向上流動。



近年人才外流問題嚴重，李廣宇稱離港人士或許對香港前景信心不足，很多年輕人剛畢業便選擇移民，但相信他們只是希望出外闖一闖：「佢哋話嘅移民，可能都係當working holiday（工作假期）。」



批高端人才證門檻過高：年薪得百幾萬元咪走晒？

本港創科界人才荒備受關注，李廣宇說，創科界人手非常短缺，未來5年將會有超過5萬個空缺，「啲人係邊度嚟？（政府）要做好啲中長期計劃。」他認為《施政報告》提出的「高端人才通行證計劃」門檻過高，要求申請者年薪達250萬元，反觀澳洲的人才計劃年薪要求只是約100萬元，「（年薪）200幾萬元先歡迎來港，咁百幾萬元個啲去邊？嗰啲咪走晒？」

他指出，現時本港最缺乏是中、低層人員，而非最高端的人才，盼督促政府緊貼民情，推出符合不同界別、階層和企業需要的政策。對於政府推動創科的表現，他說政府傾向科研，但實際上在創科界12萬名從業員中，只有約數千人從事科研，建議政府加強企業應用及科技普及化，例如可在公園增設免費Wi-Fi ，供基層市民及長者上網。

移民或因對前景乏信心 信經濟發展最終回流

李廣宇提到，以往香港曾出現數輪移民潮，相信離港人士對香港前景缺乏信心，政府有需要加快推動經濟發展，重振市民的信心，「如果香港同歐洲、美國比較，前景同行業發展比較好嘅話，相信佢地會願意留低。」他又指，不少年輕人移民只是希望到外國見識，「好多後生仔都係咁，啱啱畢業不如試吓一兩年working holiday啦，佢哋話嘅移民，可能都係當working holiday，去闖吓囉，去試吓囉。」

他認為，移民港人最終會發現香港的美好而回流，「後尾可能佢地發現香港唔洗畀咁多稅，賺幾多攞幾多，生活效率更高，有多啲朋友、夜生活同活動，都希望返嚟。」

曾任科技公司高層 盼助港府數碼轉型

同樣具創科背景的候選人包括商湯科技香港公司總經理尚海龍，以及中文大學工程學院副院長黃錦輝，兩人來頭不小，李廣宇指自己也曾任職不同的科技公司，部份更是港人耳熟能詳的企業，包括JobsDB 及OpenRice等，「只不過我無講公司名啫」。他提到，最近8年則從事金融科技，在騰訊旗下子公司出任管理層，主力數碼轉型，希望藉過往經驗，監察政府推行創新政策。

從事科技界20多年，李廣宇說，自己由基層做起：「我係一步一腳印、一步步捱出嚟」，明白不同階層和崗位的困難。對於有指年輕一代向上流動困難，李廣宇指很多年輕人只是缺乏方向，「年輕人好多時唔知自己做乜，唔知點做」，相信年輕人在適合的指引下，一步步提升實力，便能改變現狀，「無人話一開始由賺2萬蚊突然之間賺10萬蚊，無呢樣嘢。」倘當選他會要求政府加強企業和學校之間的聯繫，冀為年輕人指引路向。

立法會補選候選人還包括何敬康、黃梓謙及陳永光。