民建聯揭私煙黨利誘DSE中學生派傳單　近六成受訪者稱私煙易買

私煙問題持續猖獗，民建聯今日（13日）發布一項調查顯示，近六成受訪者反映在社區容易買私煙，逾七成半受訪者在屋苑見過私煙宣傳單張。該黨發現，有「私煙黨」招攬考畢中學文憑試DSE待出成績的中學生，派私煙傳單，標榜「1000元一日」。接觸過相關個案的選委界立法會議員洪錦鉉提醒，私煙黨會以「請promoter」隱瞞私煙的目的，並以「一日派幾個鐘就有幾百蚊」及「時間彈性」等利誘，一旦學生有貪念或心存僥倖，便會犯案。



譚肇卓表示私煙黨以派傳單方式，引誘市民購買私煙。（蘇俊希攝）

民建聯調查：59.2%受訪者認為容易買私煙

民建聯今年6月至7月就私煙滲透社區及青少年參與情況，以網上問卷訪問416名年滿18歲的人士，調查結果顯示逾七成半受訪者過去一年在屋苑見到私煙宣傳單張，59.2%受訪者認為容易在社區購買私煙，反映非法私煙流通渠道成熟。

觀塘區議員譚肇卓坦言持續收到私煙「點心紙」傳單的投訴，單張上以「免費試食」、「落單送公仔」等引誘市民購買私煙。他說，控煙酒辦5年間只發出過31張傳票，打擊力度不足。

私煙單張引誘市民購買私煙。（蘇俊希攝）

逾六成受訪者不知派私煙宣傳單張違法

九龍東立法會議員張培剛表示市民對私煙相關法例的意識仍然薄弱，根據香港法例，販賣、購買、管有私煙或派發私煙傳單均屬違法，但調查顯示逾六成受訪者不知道派發私煙宣傳單張是違法，近6成受訪者不知道管有私煙是違法。他又表示私煙成分不明，對健康的潛在危害比完稅煙更大。

張培剛表示市民對私煙相關法例的意識仍然薄弱。（蘇俊希攝）

民建聯倡成立「校園防煙防私煙專隊」

洪錦鉉提出5項改善建議，他表示政府可成立跨部門「網絡私煙宣傳打擊專責小組」，運用科技打擊網上群組，他又呼籲加強公共屋邨的執法與宣傳，並由房屋署、控煙酒辦、海關和警方聯合行動。

洪錦鉉就私煙問題提出5項建議。（蘇俊希攝）

他又提到要從校園做起，成立「校園防煙防私煙專隊」，在學校展開防罪宣傳，並建議放寬指引，將涉及私煙案的初犯未成年人士轉介至「警司警誡」。他又提議可參考澳洲政府做法，定期委託研究機構針對私煙市場規模進行調查，並以相關報告作為執法資源配置和政策調整的科學依據。