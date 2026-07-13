施政報告2026｜經民聯倡擴至「北車南下」　港珠澳大橋推月票年票

新一份《施政報告》公眾諮詢展開，經民聯今日（13日）約見行政長官李家超，提交九大範疇共約130項建議。其中，跨境交通方面，經民聯副主席劉業強建議降低港珠澳大橋通行費。目前，私家車來回「過橋」需支付逾300元人民幣，特定日子才免費。他建議，港珠澳大橋推出月票及年票計劃，以及簡化申請程序。長遠，研究擴展「粵車南下」至「北車南下」。



航運方面，經民聯黨魁吳永嘉表示現時航空公司運力較疫情前恢復了九成多，為配合大灣區及「一帶一路」的發展，希望增加航點和班次帶動人流、物流及資金流，促進經濟交往，有利香港未來發展。



經民聯議員劉業強建議持續完善「港車北上」計劃。（何姿瑩攝）

經民聯黨魁吳永嘉相信增加航點和班次，能直接帶動人流、物流資及金流。（何姿瑩攝）

2026年7月13日，新一份《施政報告》公眾諮詢展開，經民聯約見行政長官李家超，提交九大範疇共約130項建議。（經民聯）

2026年7月13日，新一份《施政報告》公眾諮詢展開，經民聯約見行政長官李家超，提交九大範疇共約130項建議。（經民聯）

倡設北都專屬通行證 北部都會區資金加碼

跨境政策方面，經民聯除了提出便利港珠澳大橋通行的措施，吳永嘉亦建議北都和河套創科產業試行更多專屬的便利通行政策，如推出大灣區工作證、北都創業就業專屬通行證等促進人流，並集中資源發展生命健康科技、人工智慧與機械人、半導體和智慧裝置等優勢產業。他亦建議主動和內地製造業強市合作，同時改善各項新型工業化資助計劃。

經民聯副主席梁美芬促制定約束性條款強制非本地企業聘用和培養本地人才。（何姿瑩攝）

經民聯副主席梁美芬建議當局為北部都會區的資金加碼，盡快在物流、人流及數據流的配套「拆牆鬆綁」，力爭將項目打造成全球頂級樞紐。她又建議港投公司擴大投資規模，並制定約束性條款，強制非本地企業優優聘用和培養本地人才。

經民聯議員鄧銘心建議完善人工智能道德框架及法律體系，加強網絡與數據安全（何姿瑩攝）

倡不侵犯私隱下界定人工智能法律責任

經民聯選委界立法會議員鄧銘心建議設完善人工智能道德框架及法律體系，防範聊天機器人誘導不當行為。劉業強亦建議制訂《人工智能發展藍圖》，完善基礎設施，可參考國家做法，為具身智能機械人制定專門法例，在不侵犯個人私隱及公共安全下界定法律責任。

陳祖恒關注完善企業出海戰略，鼓勵高增值品牌與香港企業「併船出海」。（何姿瑩攝）

倡「BUD 專項基金」配對比例由1:3調至1:1

本身是生產力促進局主席的經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒關注企業出海戰略，鼓勵高增值品牌與香港企業「併船出海」，在「出海專班」下建立行業分類的精準對接機制。同時，他建議擴大「財資中心」優惠政策，吸引企業採購中心及融資活動落戶香港，並以「貢獻越多、優惠越多」的稅制策略提供利得稅寬免。

中小企支援方面，陳祖恒建議將「BUD 專項基金」配對比例由1:3調至1:1，並擴展資助範圍至全球，提供全周期技術配套，推動政產學研合作。

倡建立香港電影主題「影城」

另外，經民聯建議擴建香港迪士尼樂園，並引入更多「全球獨家」設施，同時考慮建立香港電影主題「影城」。