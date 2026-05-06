香港五年規劃｜霍啟剛辦體育界諮詢會逾百人出席　討論推全民運動

政府將在本年內制定首個「香港五年規劃」。由立法會議員（體育、演藝、文化及出版界功能界別）霍啟剛舉辦的「香港五年規劃」體育界諮詢會，今日（6日）下午於立法會綜合大樓舉行，逾百名來自體育總會、教練、運動員、體育產業的代表應邀出席。會上就有關行業挑戰及政策建議、如何推動全民運動、建立體育品牌與消費場景、人才培訓策略等議題，提出了多項具體意見和建議。



行政長官李家超於4月24日出席部門首長會議，指示各部門同心協力做好香港首份五年規劃的編制工作。（李家超facebook）

政府正編製首份「香港五年規劃」，為香港未來5年的社會經濟及民生發展提供清晰指引。政府參考了內地編制五年規劃的經驗，並已與立法會成立協同機制，就多項發展專題進行研究。

霍啟剛辦事處表示，是次諮詢會業界代表圍繞多個核心範疇交流意見，與會者就有關行業挑戰及政策建議、如何推動全民運動、建立體育品牌與消費場景、人才培訓策略、以體育推動中外文化交流，以及深化粵港澳大灣區體育融合等議題，提出了多項具體意見和建議。

立法議員霍啟剛（資料圖片/葉志明攝）

霍啟剛表示，體育發展除了關乎運動員為國家和香港增光外，更關乎全民健康與社會凝聚力。國家「十五五」規劃綱要明確提出要「加快建設體育強國」，實現「健康中國」的戰略目標，當中涉及舉辦賽事、裝備消費、醫療健康等多個環節，是一條很長的產業鏈，更是一種生活方式。他又表示，這些內容正好對應香港體育普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化的「五化」發展方向。