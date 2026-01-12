馬鞍山戲院結業區內再真空　英皇2019接手前　平民戲院睹區內變遷

【尋秦記／英皇戲院／英皇戲院馬鞍山／新港城／戲院結業】馬鞍山區內唯一戲院，新港城中心英皇戲院（Emperor Cinemas）今日（12日）宣布即日起結束營運。馬鞍山新港城中心的英皇戲院原為1995年開業的馬鞍山戲院，2019年4月底結業原址由英皇接手，而今日後，區內再一次暫現戲院真空。



英皇戲院Facebook於1月12日早上發文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 的支持，應該院於2026年1月12日起結束營業。（英皇戲院Facebook）

Facebook群組「馬鞍山谷」1月12日有用戶上載相片，顯示英皇戲院馬鞍山今日起結束營業。（Facebook群組「馬鞍山谷」/Mandy Kwan）

2026年1月11日下午英皇戲院仍有市民前往查詢或購票。（資料圖片/洪芷菁攝）

英皇戲院Facebook今早貼文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 支持，指該院於2026年1月12日起結束營業，「英皇戲院誠邀你前往港九新界及澳門的英皇戲院，繼續共享精彩電影時光。」

英皇戲院指，所有由英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，而所有原定於英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+ ( 大圍圍方 ) 領取。

1995年開業 2019年易手 2026年結業區內重回沒有戲院的日子

馬鞍山新港城中心的英皇戲院原為1995年開業的馬鞍山戲院，曾2019年4月底結業，原址由英皇接手後裝修，並在同年7月開業，馬鞍山唯一一間戲院今日結業後，區內重回不知會維持多久沒有戲院的日子。

重回2019年4月底馬鞍山戲院首次結業的那天，當時區內有逾20萬人口，再追溯1995年開業時，馬鞍山只不過是空蕩蕩的新市鎮，「95年的馬鞍山，真的人影都冇個！」2019年負責管理馬鞍山戲院的安樂藝訊總經理鮑文範這樣說。

鮑文範2019年憶述，當年周邊不少住宅尚未建成，落成了的屋苑亦未全數入伙，作為區內首間戲院，馬鞍山戲院和他都可說是開荒牛：「我去到現場，想為甚麼這麼靜。商場很大、裝修得很漂亮，但沒有人，頭幾年經營得很慘。」當時戲院只設兩個影院，入座率亦不高，而2003年非典型肺炎在港肆虐期間更是慘淡：「當時全港電影市道都很差。」

馬鞍山新港城中心英皇戲院原為1995年開業的馬鞍山戲院，原馬鞍山戲院2019年4月底結業後原址由英皇接手戲院裝修前，圖為「首次結業」前的馬鞍山戲院售票處。(資料圖片/蔡正邦攝)

為令戲院同時可多播幾套電影改善生意，鮑文範在2003年將兩個影院改建成四個可容納百多人的影院，更找來室內設計師重新設計戲院的裝潢。說起當時設計戲院的門框，他不禁說：「好靚」，「當時我們是第一間戲院採用這設計，現在很多戲院都採用了。」

為人津津樂道的設計，還有通往影院的走廊。走廊以1920年代黑白電影照作裝飾，為戲院添上了藝術氣息。「很多相片你們都未看過，是我在其他地方找回來的。」《亂世佳人》、瑪莉蓮夢露，還有盡頭的一幁柯德莉夏萍相片：「她是我最喜歡的女明星。」

傳影藝戲院院線接手 近年擴展成第四大院線

戲院結業潮由2020年2月開始出現，其中百老匯數碼港戲院結業，成為「第一滴血」，大約相隔半年後，再有筲箕灣L Cinema及九展星影匯先後結業。UA院線旗下7間戲院，於2021年2月一次過全線退場，之後每年都有戲院宣布離場。

當中20間已由其他院線接手目前正在營運、或已宣布獲其他院線接手，即將重開，包括新光黃埔、影藝戲院（荷里活廣場）及同屬影藝院線的Megabox戲院。其中中資背景的影藝逆市急起直追，近年似有不斷擴展的趨勢，目前躍登成為第四大持有戲院的院線；最新更有上海星軼院線攻港，接手嘉禾其中三間戲院。