英皇馬鞍山戲院結業｜影藝戲院承租新春前開幕　近6年接手5間戲院

【結業潮／電影業／戲院／英皇戲院／影藝戲院】馬鞍山新港城中心英皇戲院本周一（12日）起結業，影藝戲院今日（16日）宣布接手，成為旗下第5間戲院「新港城中心影藝戲院（CineArt MOSTown）」，將更換成薄荷綠的配色風格，在農曆新年前開幕，並保留親民票價，例如全線周一正場40元、全線周四正場50元等。



翻查資料，影藝戲院為國有電影企業紫荊文化集團所屬，近年有不斷擴張的趨勢，2021年至2025年期間已接手4間戲院，目前已是香港第四大院線。



新港城中心影藝戲院裝修後，將更換成薄荷綠的配色風格。（影藝戲院提供圖片）

有網民在1月12日上載相片指，英皇戲院馬鞍山即起結束營業。（Facebook群組「馬鞍山谷」／Mandy Kwan）

近年電影及戲院業界處於「寒冬期」，馬鞍山區內唯一的新港城中心英皇戲院，於1月12日起結束營業，當時不少居民擔心區內戲院「清零」後，日後需要跨區觀看電影。

新港城中心影藝戲院農曆新年前開幕

影藝戲院今日（16日）宣布，新港城中心影藝戲院（CineArt MOSTown）將為旗下第5間戲院，於農曆新年前開幕，亦是院線進駐新界東的首間戲院，毗鄰港鐵馬鞍山站及馬鞍山市中心巴士總站，位於商場的L2及L3樓層，共有4個影廳，最高可容納435位觀眾。

英皇戲院2026年1月12日早上在社交平台發文，宣布由即日起結束營業。（英皇戲院FB圖片）

將更換成薄荷綠的配色風格 保留親民票價

新港城中心影藝戲院裝修後，將更換成薄荷綠的配色風格，保留院線的親民票價，包括全線周一正場40元、全線周四正場50元、中銀信用卡客戶逢周五及周六戲票買一送一、CineArt VIP全年正價2D戲票及小食部八折優惠。

影藝戲院近年有不斷擴張的趨勢，圖為銅鑼灣影藝戲院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

影藝戲院近年不斷擴張成香港第四大院線

影藝戲院為國有電影企業紫荊文化集團所屬，近年有不斷擴張的趨勢，例如先在2021年接手「UA青衣城」，2023年接手「銅鑼灣JP戲院」、去年6月接手「MCL荷里活」及「嘉禾MegaBox」，目前已是香港第四大院線，僅次於MCL院線、百老匯院線及英皇院線。