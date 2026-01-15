新年伊始有戲院結業　田啟文嘆「唔好兆頭」 重申有院線接手

新一年剛開始，便有一間戲院結業。香港電影工作者總會發言人田啟文今早（15日）接受電台訪問，形容是一個「唔好嘅兆頭」，但重申會有新經營者接手，仍在觀望情況，希望戲院有人接手經營的風氣可以持續。他認為，隨著觀賞模式轉變，觀眾只挑「值得睇嘅」入戲院，業界須趨向精品製作，又指內地流行的短劇難取代電影，「嚟嚟去去都係霸道總裁」，未如電影包含文化底蘊，只為觀眾提供幻想、心靈慰藉。



香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片/莫匡堯攝）

觀賞模式轉變 入戲院只揀「值得睇嘅」

位於馬鞍山新港城中心的英皇戲院周一宣告結業，田啟文接受新城電台訪問時表示，去年電影市場較為嚴峻，今年剛開始便有戲院結業是一個「唔好嘅兆頭」，但重申會有新經營者接手，所以仍在觀望中，希望戲院有人接手經營的風氣可以持續。

對於觀眾的觀賞習慣，田啟文認為，觀眾仍然會觀看電影，但觀賞模式改變，可能由原來每年入戲院觀看10部電影，降至現在只挑2部「覺得值得睇嘅」，其餘8部可能在串流平台觀看，甚或不看。

英皇戲院Facebook於1月12日早上發文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 的支持，應該院於2026年1月12日起結束營業。（英皇戲院Facebook）

內地短劇難取代 「嚟嚟去去霸道總裁」 僅供心靈慰藉

他續說，現時經常有破億票房的港產片，但熱度不會持續，「喺一個時間段，大家要攞到一個共同話題，『啊你冇睇呀？』」因此，田啟文認為香港電影模式要調整，轉為精品製作，不會再一腔熱誠去做，而是「要睇清楚，諗清楚先拍」。

談到內地「短視頻」（短片）帶來的挑戰時，田啟文直言該些短片「冇營養，睇完都唔知講乜」，但電影始終有文化底蘊，可令觀眾反思「有啲嘢帶走」。他續說，電影有長遠歷史，自然會受衝擊，但強調短片不會取代到電影，「嚟嚟去去都係霸道總裁呀」。

不過，他指該些短片的確令人會有幻想，想像自己如短片主角般有顯赫背景，只是父母想磨練自己等， 「係心靈慰藉」。田啟文指香港電影要「的起心肝做好啲個作品」，因為觀眾「唔係唔睇電影」，而是會選擇。