方國珊回憶錄控訴前議員徒弟出賣：急功近利　指望他真心對市民？

歷經六次選戰終「升級」成為立法會新界西南議員的方國珊，在今年香港書展出回憶錄《開門見珊：方國珊20載闖關之路》，談政界打拼經歷。她憶述早年因帶居民抗議堆填區累積民望，甚至有能力幫「徒弟」打贏大黨，但最後卻被背叛。她沒點名「徒弟」是何人，僅稱有區議員，亦有前助理，直言「最讓我心寒的，是徒弟在選戰最後關頭的倒戈相向」。



方國珊新書《開門見珊》

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為方國珊。（夏家朗攝）

方國珊在新書中有一專章是「政治名利場的師徒與背叛」，痛陳從政二十載被「親手栽培的徒弟」背叛。她不點名指，有親手帶入行、做了四年區議員的徒弟，在立法會選舉前夕，突然轉投大黨，幫她的主要對手助選；又稱自己的首位區議員助理，離開她之後，經人慫恿下「反過來在直選中與我對撼」。

立法會議員方國珊成功當選後，她的「陳年舊照」再被翻出來。她解釋這張相是在亞洲電視拍攝兒童節目外景時，因為落大雨而弄濕「wet look」，更自讚當時十分清純。（廖雁雄攝）

她形容徒弟們是自己「一手栽培」、「出錢養出來」，指年輕人可能對傳統「師徒制」理解變弱，更急功近利和現實。她質疑：「一個連恩師都能出賣的人，你還能指望他日後會真心實意去對待市民嗎？」

2025立法會選舉新界東南候選人，專業動力方國珊。（羅國輝攝）

2018年補選獲葉劉讚票多

她亦在新書中盤點去年立法會選舉前的經驗，稱自己並非在投票前兩個月，才「突然出現、四處握手」，而是實實在在做地區工作。方國珊又憶述，在2018年的立法會補選未能勝出，但取得6.4萬票，當時在港島區勝出的新民黨主席葉劉淑儀忍不住對她說，「阿妹，你仲多票過我啊！」