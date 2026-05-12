將軍澳「尚德夜市」遭清場　方國珊等15區議員促領展增宵夜檔位

近年食環署嚴打小販「走鬼檔」，但有地區車仔檔屢禁不絕，其中一個黑點位於將軍澳尚德商場外空地。商場發展商領展上月起在該處以鐵馬圍封空地，不准熟食小販進入。西貢區議會15名區議員促請領展重新規劃尚德商場及街市的檔位，預留專門的宵夜檔位，為居民提供深夜飲食選擇。



領展去年起曾多次局部圍封空地，但仍有小販在圍封範圍開檔。（張展鵬 Facebook 圖片）

將軍澳「TKO Spot」（原名尚德商場）連接尚德邨主要出入口，對出的空地多年來都聚集不少熟食小販擺賣，居民多稱為「尚德宵夜」（簡稱「尚宵」）。（資料圖片）

領展其後在今年4月3日全面圍封廣場，在廣場連接的通道增設金屬防撞柱，阻止小販進入。（ansonpoon53／threads）

將軍澳「TKO Spot」（原名尚德商場）連接尚德邨主要出入口，對出的空地多年來都聚集不少熟食小販擺賣，居民多稱為「尚德宵夜」（簡稱「尚宵」）。翻查社交網站，領展前年起曾多次局部圍封空地，但仍有小販在圍封範圍開檔。

領展其後在今年4月3日全面圍封廣場，在廣場連接的通道增設金屬防撞柱，全個廣場中央僅剩一條由欄柵圍出的通道連接尚德邨，又派駐保安員全晚看守。

西貢區議會食物環境衞生委員會主席及全體委員共15人，提出會議討論事項，促請領展重新規劃尚德商場及街市檔位配置。文件指，小販檔對領展及商場租戶不公，委員會支持領展依法執管。

惟委員會認為，夜歸居民確有深夜飲食需要，又稱同區彩明街市已成功打造「宵夜美食街」，引入多元選擇並統一營業至凌晨一時，大受居民歡迎，經驗值得尚德商場參考。

委員會呼籲領展「優化商場自身吸引力」，改善現有租戶組合及營運模式，鼓勵商場食肆延長營業時間，又促請領展重新規劃尚德商場及街市的檔位數量配置，參考彩明街市經驗，預留專門的宵夜檔位，為居民提供合法、安全、衛生的深夜飲食選擇。