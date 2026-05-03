粉嶺繞道東段｜實測通車首日順暢　方國珊倡增路牌免「兜錯路」

連接粉嶺公路及石湖新村的粉嶺繞道（東段）今早（3日）8時通車，整體車流不算多，交通暢順。《香港01》記者今早與立法會議員方國珊試行路線，她認為繞道可避開上水及粉嶺部分容易擠塞的路段，為居民節省約10分鐘車程。她建議部門在上水及粉嶺的市區道路增加更多路牌，指示駕駛人士前往繞道的方向，避免市民兜錯路。



連接粉嶺公路及石湖新村的粉嶺繞道（東段）今早（3日）8時通車，整體車流不算多，交通暢順。（湯致遠攝）

粉嶺繞道（東段）今日開通，全長4公里，連接粉嶺公路和石湖新村。（湯致遠攝）

粉嶺繞道（東段）今日開通，全長4公里，連接粉嶺公路和石湖新村。（湯致遠攝）

全長四公里 交通暢順五分鐘走完

粉嶺繞道（東段）全場約四公里，採用雙程雙線分隔車道設計，由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區。

《香港01》記者今早與立法會議員方國珊試行路線，由上水馬適路、聯和墟一帶開始可見到相關指示牌，顯示粉嶺繞道開通。龍躍頭交匯處亦有路牌顯示可經繞道前往大埔、九龍方向。繞道車流不多，有私家車、的士試行路線，整體交通暢順，整段車程約5分鐘。

立法會議員方國珊今早試行繞道，認為政府可在上水及粉嶺市區道路增加路牌，指示繞道方向。（湯致遠攝）

方國珊：舊路易塞車 新路可避

方國珊表示，上水及粉嶺市中心部分舊路較狹窄、交通燈多，同時鄰近工業邨及街市，時有貨車上落貨，繁忙時段容易擠塞，甚至可塞車15至20分鐘。她認為粉嶺繞道（東段）為北區居民提供多一個路線選擇，可避開市中心交通，車程快約10分鐘。

倡北區市區增路牌 提示繞道方向

不過她認為，政府應在上水及粉嶺市區道路增加路牌，指示繞道方向，「例如市民想喺啲小路行上繞道，可以喺（繞道）前800米，加多啲路牌，避免市民行錯路。」