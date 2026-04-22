方國珊化身談判專家助救企跳男：冇嘢重要過一家人齊齊整整

立法會議員方國珊今日（4月22日）應警方要求，陪同談判專家勸說一名在住宅高層單位窗外危坐的男子，成功勸服他放棄輕生念頭，安全返回屋內。方國珊向《香港01》表示，獲救男子是她認識多年的街坊，她到場後聽事主表達遭遇，幫助他平復情緒。她感激對方的信任，承諾會繼續協助他跟進其情況。她又感謝消防和警方共同努力救人。



出席立法會大會期間收警方通知 趕回將軍澳救人

方國珊在傍晚於社交平台發文透露，企跳事件發生時，她接獲警方通知，需要配合談判專家，到涉事單位進行游說，勸喻事主返回室內。經游說後，事主順利返回單位。

事發於今日早上近11時半，警方接報指一名年約60歲男子在將軍澳厚德邨德安樓一高層單位，爬出窗外危坐欄杆邊，並展示白底紅字的「血書」申訴。現場消息稱，這名男子近期受到多項困擾，他做泥水工，因聘請他的老闆「走佬」，被拖欠薪金；此外，他居住的單位亦有被收回可能。

男子拿出白底紅字橫幅控訴，企圖尋短。

該名男子站在單位窗外晾衫架的欄杆之間，掛出一橫幅，上面寫有「黑箱作業」、「迫害老人」等字句。警方召喚談判專家到場協助，消防員亦在地面張開救生氣墊戒備。事主透過警方要求見身兼西貢區議員的方國珊。

與事主相識多年 感謝對方信任 承諾繼續協助

方國珊接受《香港01》查詢時憶述，她當時正出席立法會大會，接到通知後立馬趕往現場，連午飯都沒有吃。她形容，與事主相識多年，到場後，事主向她表達了自己遇到不公的遭遇，好在最後他情緒平復，願意走下來。

消防員在下午2時許將事主帶返屋內，再送往將軍澳醫院檢查。方國珊很感激事主的信任，事後亦向其家人表達「冇嘢重要得過一家人齊齊整整」，並感謝消防和警方的共同努力。

方國珊第六度參選立法會終成功當選，去年12月，她在立法會接受訪問時說，近20年在西貢區議會的工作，市民看到她對社區的承擔，「累積了成績，所以真的無奇蹟！」（廖雁雄攝）

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