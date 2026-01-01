立法會宣誓｜李家超促貫徹行政主導方針　成政府治港和改革夥伴

第八屆立法會今日（1月1日）宣誓，行政長官李家超為90名議員監誓後致辭，對新一屆立法會的工作提出三個期盼，強調他期望在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法共同為建設更美好香港，團結一致，發展經濟、改善民生、深化改革、同創未來。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

指基本法規定香港實行行政長官為核心的行政主導

李家超表示，對立法會的工作寄予厚望，並有三個期盼， 首先是貫徹「行政主導」與「愛國者治港」原則相適應的方針。他指出，根據《基本法》，香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制，國家主席習近平在本屆特區政府上任時明確要求香港特區堅持實行行政主導體制，上月在北京聽取他述職時亦明確要求，特區政府必須「堅持和完善行政主導」。

李家超稱，議會運作要堅持理性、專業和建設性，實現高效高質量議政，這些是對行政立法雙方既互相制衡，又互相配合的重要考驗。

冀議員恪守新生效議員守則 理性論政

第二個期盼是貫徹和遵守去年制定、今屆開始生效的《立法會議員守則》。李家超指出，《守則》訂明議員應恪守的守則，包括：維護憲制秩序、維護國家安全、維護行政主導體制、堅守法治、廉潔奉公和盡忠職守等。《守則》也定下操守標準，包括議員須基於事實和證據議政論政，不可無中生有，不可作出偏頗或侮辱性的言論或人身攻擊。議員履職時不應只當評論者，而應積極發揮民意代表的角色，向政府積極進言，並盡力提出有效的解決方案。

期望助主動對接「十五五」及推動火災支援重建

第三個期盼是議員議政既要關心個別的微觀需要，亦要考慮社會整體的宏觀利益，有大局觀、國家觀和國際觀。李家超稱，有評論家曾就各種議會的行事生態進行分析，發現不同議會普遍有愈走愈趨民粹、愈單一角度、愈有看小不看大的現象，這些都是我們要共同警惕的。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。行政長官李家超監誓。（夏家朗攝）

展望未來，李家超指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府進一步深化改革、全力拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生的一年。期望各議員成為政府的治港和改革夥伴，尤其在兩方面，一是主動融入和服務國家發展大局，包括主動對接「十五五」規劃、更好統籌發展和安全，加快發展北部都會區，鞏固和提升香港國際競爭力等；二是共同推動火災後的支援和重建工作，推行系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。