議員暑假「無得唞」要留守　怨打亂外遊「無晒自由」｜政圈風聲

「唔會用暑假呢個字，停止立法會會議，肯定好多議員會落區」—— 立法會主席李慧琼本月初已預告議員八至九月要告別「唞暑」，似乎不是「出口術」，而是有所計劃。《香港01》聽聞部分議員收通知暑假不得外遊，要預備留港開會，令部分人大失預算。多名代議士估計可能由於要加快北部都會區相關的法案審議，專屬法案委員會又即將成立。



不過，有「新丁」坦言去年底選舉後一直忙碌，失去陪伴家人的時間，如與外遊日子相撞，屆時未必會加入法案委員會。亦有人擔心與個人北上考察行程撞時間。有議會「老鬼」則不感意外，憶述23條立法前的休會期亦有類似安排，「休會唔等於放假，如果有重要法案要開會，都好合理」，且審議法例要有足夠時間和審慎，避免再出現巴士安全帶法例集體「睇漏眼」的窘況。雖然未正式通知暑假「無得唞」，但已令不少議員提心吊膽。



2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍考察港深創科園。（湯致遠攝）

夏寶龍北都考察完結 釋放提速發展北都訊號

過往一般而言，立法會議員都會趁七月下旬至九月上旬，為期約六星期的立法會休會期間，專注落區、外訪考察、甚至是把握時間陪伴親人外遊。議員暑假「無得唞」消息傳出之時，適逢港澳辦主任夏寶龍完成考察離港，此行重點是北部都會區的多個項目，從他考察的地方包括古洞北新發展區、河套港深創科園、洪水橋大學城區等，已可見一斑。

夏寶龍考察河套香港園區時，充分肯定港府全速推進園區建設，並在短時間內取得成果，無疑傳遞出提速發展北都的強烈訊號。有份陪同考察的發展局局長甯漢豪隨後預告，下周將北都專屬法例具體建議提交發展事務委員會討論，內容涉及與廣東省的人流、物資流及數據流的協作，並指草案很快會提交立法會審議。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

議員：北都專屬法例「死線」緊急

一名議員向《香港01》表示，以往法案委員會通常在九月新會期時才成立、開會，但設北都專屬法例的「死線」是本年底，時間緊急，故料今次提前到過往立法會議員的休會期「暑假」，即八月召開法案委員會，涉及十多二十名議員不能離港，憶述23條立法前的「暑假」亦是如此。

官方未正式通知，有代議士不「跟車太貼」，指根據法案委員會的成立程序，首先要由政府提交文件至內務委員會，然後有意者舉手參與，並醞釀主席、副主席人選。該議員說，現時距離休會還有三次內會，「時間選擇並不多」；法案委員會亦要在首次開會後，才為會議排期，「我又唔相信休會期可以搞得掂」，故現時很難想象究竟誰人能「放假」。

若法案委員會八月舉行，不乏有經驗的代議士認同安排，「休會唔等於放假，如果有重要法案要開會，都好合理」，不過就指經歷過巴士安全帶法例時，行政立法集體「睇漏眼」一事，相信審議條例要謹慎。亦有議員指本身不打算外遊，形容對其的影響是零。

第八屆立法會議員（廖雁雄攝）

新丁議員指打亂安排：應早啲講

相比起議會「老鬼」的平淡接受，不少新丁議員聞訊顯得提心吊膽，有人直言「唔係嘛，應該早啲講」，原本八月已經排好地區交流團和落區活動，安排全被打亂。更有人忍不住抱怨，「做呢份工，本來以為係兼職，而家係全職，無晒自由」，透露八月已經安排內地考察工作，擔憂未必成行。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

有代議士不想犧牲與家人外遊 未必加入法案委員會

工作之餘，有新丁議員原本計劃與家人開心外遊幾日，機票和酒店都已定好，聞訊後表示若會議日期撞時間，未必會加入北都專屬法案委員會，感慨從去年底選舉至今一直工作，沒有機會陪伴家人旅行。

有在議事堂打滾一段時間的議員，理解「新丁」的關注，但認為畢竟北都是大投資，值得留港審議法例，笑言地緣戰局令機票價格急升，極端天氣又令全球不少地方「熱辣辣」，反「獻計」若要旅行不如選擇去長洲，或者乘高鐵北上。