美國撤9名中央及香港官員制裁　葉劉淑儀：樂見美方糾正過去錯誤

美國終止對港「國家緊急狀態」，制裁名單剔除9名中央及香港官員，包括律政司司長林定國。行政會議召集人葉劉淑儀今日（18日）表示，美國以香港對其構成國安風險為由頒布行政命令是「毫無理據」，樂見糾正錯誤，相信國家有為香港爭取。她希望美方盡快撤銷一切對香港不公平的待遇。



李家超仍被制裁 林定國從制裁名單剔除

中美關係緩和，美國總統特朗普在2020年7月簽署行政命令「涉港國家緊急狀態」，本周二（14日）屆滿後不再延續。按行政命令而被制裁的央港官員中，特首李家超等39人繼續被制裁，不過律政司司長林定國和前警務處處長蕭澤頤等9人，則從制裁名單剔除。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（香港01）

葉劉淑儀料國家在取消制裁上有角色

葉劉淑儀指，過去美國引用法例，將香港當成對美國構成國家安全威脅是「毫無理據」，純粹是因為北京通過香港國安法。她稱，樂見美方不再延續涉港國家緊急狀態，形容是糾正過往的錯誤。她又稱，香港是美國享有貿易順差最大的地方，希望美方盡快撤銷一切對香港不公平的待遇。

她又相信國家有為香港爭取取消制裁，估計是與美國商討後，美國明白沒理由延續這個沒必要的行政命令。

近日有獨立書店負責人因涉嫌違反國安法被捕，被問到拘捕行動會否影響本港國際形象，葉劉淑儀稱，美國如今已停止延續上述行政命令，而訪客旅客及投資亦增加，拘捕行動是政府根據國家安全法例採取必須的行動，不會影響香港國際形象。