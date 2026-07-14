長臂與鐵網：美中如何將制裁管制落實到境外？

在過去三十年的全球化黃金時代，跨國企業的供應鏈追求的是極致的效率與成本優化——「在最便宜的地方採購，在技術最高的地方加工，在全球最暢通的港口流轉」。然而，隨着美中兩大經濟體步入全面戰略競爭，這套以效率為核心的邏輯正在經歷顛覆與重塑。如今，取而代之的是一套以「安全、合規、脱鈎」為主導的「物項地緣政治」。

近期，日本經濟團體聯合會會長對中國實施的「兩用物項」出口管制表示高度擔憂，稱其對日本企業的影響正在呈線性擴大。這並非孤立的產業抱怨，而是當前大國博弈下，全球供應鏈正在被強行注入「無形鐵幕」的真實寫照。

人們不禁要問，在主權管轄之外的海外市場，美國如何能在數萬公里外精準截斷發往中國的先進製程晶片？中國又如何能跨越國界，監督日本企業對中國稀土及兩用關鍵材料的精準流向？在龐大的國家機器與技術天網面前，那些長久以來賴以生存的「灰色渠道」和轉口貿易，究竟是在提供維持生命的「呼吸管」，還是加速企業走向覆滅的「誘餌」？

美國的「金融霸權+技術長臂」：全球晶片天網的無形絞索

美國的出口管制體系之所以具備全球延伸的「威懾力」，其本質是將對全球金融基礎設施的壟斷與對底層技術源頭的控制相結合，構築起跨國界的「數字利維坦（Digital Leviathan）」。

許多人誤以為美國的出口管制僅停留在美國海關。事實上，美國商務部工業與安全局（BIS）在海外——包括美國駐歐、駐日、駐東南亞的使領館——常年派駐有專業的「出口管制官（ECO）」。這些官員的日常工作之一，就是對海外分銷商、雲服務商以及終端工廠進行毫無預警的「實地盤點」和最終用途核查（End-Use Verification）。

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會見記者。（Reuters）

而對於現代高端AI晶片或GPU等高科技含量產品，在出廠時其物理晶片內部都刻有全球唯一的數字序列號（Serial Number）。一旦美國在受到制裁的某個中國實體或科研機構的服務器中拆解出被禁運的晶片，美國情報部門可以通過該序列號，美國情報部門可逆向追溯其最初流向的東南亞或中東分銷商，進而直接對該分銷商實施毀滅性的「次級制裁」。

作為美國最強硬的境外管轄武器「外國直接產品規則（FDPR）」規則，只要海外企業（如台灣的台積電、韓國的三星、日本的索尼）在生產過程中使用了特定比例的美國核心技術、軟件（如EDA晶片設計軟件）或美國製造的半導體設備（如應用材料、科林研發Lam Research的設備），無論其實體工廠位於全球哪個角落，其產品都被視為「美國管轄物項」。

對於海外晶片廠而言，違抗美國的代價是不可承受的——那意味着美國將立刻切斷對其軟件的授權與設備零部件的供應，導致工廠在數月內癱瘓。因此，美國通過「技術源頭管轄」，成功讓全球頂尖的高科技製造企業，主動扮演起美國政府的海外「合規監工」。

中國的「源頭防線+合規倒逼」：稀土與兩用物項的重力場

與美國基於金融與軟件壟斷的「長臂管轄」不同，中國的境外監督邏輯更側重於對稀有礦產、基礎原材料精煉技術的絕對掌控，以及基於國內龐大經貿利益的「反向穿透」。

作為全球稀土分離與精煉產能超90%的絕對主導者，中國近年來在其出台的《出口管制法》框架下，建立了一套嚴密的「源頭到終端」的追溯體系。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

礦產資源與標準工業品不同，不同產地、不同批次的稀土和稀有金屬（如鎵、鍺、銻），其元素同位素配比和雜質特徵具有獨特的「化學指紋」。如果某些海外企業試圖通過東南亞（如緬甸、越南）作為「白手套」進行轉口貿易，將其採購的稀土洗白後運往日本或歐美，中國科研機構通過對最終產品的化學分析，能夠輕易識別出該材料是否源自中國的特定礦區。這種技術手段從底層瓦解了粗放型走私的空間。

在兩用物資領域，中國商務部在核發出口許可證時，推行「單項許可、一證一用」制度。海外買家（如日本的貿易商社）必須簽署具備法律效力的《最終用戶和最終用途證明》，精確申報這批材料將進入哪家工廠、用於哪條生產線（如特定型號的混合動力汽車電機）。

中國通過駐外使領館經商處以及第三方審計機構，對這些海外企業進行信用履約評估。如果發現某家海外中間商的採購量顯着超過其合理的加工產能，或者該企業與西方國防軍工項目存在未申報的交集，中方會立即將其列入「不可靠實體清單」或「管控名單」，取消其採購資質。

中國管制的真正威力，在於利用外資在華的巨額商業利益進行「責任連坐」。日本的三井、住友、丸紅等綜合商社在中國擁有極為龐大的投資與業務網絡。根據中國相關法律，任何協助他人違反中國出口管制的境外實體，都將面臨在華資產被凍結、人民幣跨境結算被切斷的致命打擊。為了自保，這些日本巨頭建立的合規團隊往往比中國政府更嚴苛地審查自己的當下客戶，從而在微觀層面替中國阻斷了敏感物項向次級市場的流轉。

灰色渠道的生存幻覺：高昂代價與無法規模化的宿命

在美中兩國的「全要素數字鐵網」之下，國際貿易中是否還存在灰色渠道？答案是肯定的。從冷戰時期的巴黎統籌委員會（COCOM）到如今的美中對抗，「螞蟻搬家」式的走私、離岸島國多層皮包公司的轉手、以及虛假報關從未停止。

然而，在現代大國博弈的背景下，灰色渠道正在從過去的「暴利商機」蜕變為讓企業飲鴆止渴的「生存幻覺」。

首先是成本幾何級數暴漲。通過灰色渠道採購，每經過一層皮包公司、每更換一次中轉港、每偽造一次報關單，都伴隨着巨大的溢價和合規風險成本。原本 1萬美元的AI晶片或特種精煉材料，通過灰色渠道運抵目的地時，其賬面成本可能已攀升至3到5萬美元。

碎片化的灰色渠道，註定無法滿足現代工業供應鏈對規模與穩定性的戰略胃口。對於國家級或大型跨國企業的產業競爭而言，幾十顆晶片或幾百公斤的戰略材料或許能維持實驗室的運作，但絕對無法支撐起一條年產百萬輛電動汽車的流水線，也無法組裝成國家級的超級計算中心。沒有穩定、規模化、可預測的供應鏈，灰色物資無法轉化為真正的工業競爭力。

當然，現代高科技物項早已不是純粹的「硬體」。無論是先進晶片還是精密機牀，都高度依賴原廠的遠程軟件更新、驅動程序優化以及原廠工程師的調校。通過灰色渠道獲取的設備，一旦被原廠發現其IP地址或運行軌跡異常，可以在雲端直接將其「遠程鎖死」，使其瞬間變成一堆毫無價值的工業廢鐵。

然而，相較於文化IP的熱絡交流，大陸商務部日前宣佈禁止含稀土、半導體材料、關鍵設備等出口給日本軍事用戶。日中經濟協會會長高見澤學坦言，日本商界最擔心的是高端製造業，例如半導體尤其可能首當其衝。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

動態博弈與全球企業的終極選擇

用辯證的地緣經濟視角來看，無論是美國對高科技的「長臂管轄」，還是中國對關鍵原材料的「兩用管制」，其真正的戰略目的都不是為了建立一個100%絕對封閉的理想系統，而是通過不斷提高違規的「摩擦阻力和法律成本」，迫使對手在失血中衰弱，或迫使產業鏈在痛苦中做出生死選擇。

日本經團聯會長所透露出的焦慮，本質上是日本製造業在面臨這種「高摩擦成本」時的真實反應。美伊戰爭期間，日本可以通過加價在現貨市場上買到同質化的原油，因為原油是大宗商品；但如今面臨的稀土與晶片管制，是基於技術壟斷與結構性短缺的精準打擊。

從長遠觀之，那些身處制裁與管制陰影下的國家，正面臨命運的分水嶺：要麼嚥下經濟轉型的苦藥，以超常的代價催生自主技術與替代鏈條；要麼在這場大國對壘的漫長失血中，逐漸磨滅其賴以生存的產業護城河，最終不可避免地喪失核心製造能力與全球工業話語權。