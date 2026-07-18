美國撤9人制裁　美方：香港未享足夠自治　李家超等39人續受制裁

美國確認不再延續2020年7月美總統特朗普（Donald Trump）簽署的「涉港國家緊急狀態」行政命令後，美方把香港律政司司長林定國、前警務處處長蕭澤頤等人從制裁名單剔除，不過美國政府發言人指，香港仍未有足夠自治權，又指在名單中，有39人將繼續受到制裁。



美國國務院發言人稱，雖然國家緊急狀態已結束，但該行政命令的其他部分仍然有效，又指「正如第13936號行政命令所述，香港不享有足夠的自治權，因此根據該行政命令所列的特定美國法律和條款，香港不應享有與中華人民共和國不同的待遇。」

美國財政部則表示，緊急狀態的結束並不影響根據2019年《香港人權與民主法案》或2020年《香港自治法案》推出的限制措施。

圖為香港維多利亞港的景色。（Getty）

財政部發言人稱，該兩項法律與現已撤銷的國家緊急狀態存在明顯重疊。在行政命令下受制裁的48人中，仍有39人將繼續受到制裁，「不延續是與制裁現代化的努力一致，旨在簡化制裁措施，提高效率和效果，包括確保制裁措施不重複。」

根據美國財政部屬下外國資產控制辦公室（OFAC）發布的資料，繼續受制裁人士會轉移列入OFAC的另一制裁名單，該些人士包括香港行政長官李家超、港澳辦主任夏寶龍、保安局局長鄧炳強、前行政長官林鄭月娥等。