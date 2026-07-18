美國終止「涉港國家緊急狀態」命令　林定國等9人從制裁名單剔除

撰文：倪清江
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中美關係緩和，美國總統特朗普在2020年7月簽署行政命令「涉港國家緊急狀態」，本周二（14日）屆滿後不再延續。按行政命令而被制裁的中港官員中，特首李家超等39人繼續被制裁，不過律政司司長林定國和前警務處處長蕭澤頤等9人，則從制裁名單剔除。

美國去年3月31日宣布對6名香港官員實施制裁，指控其根據《港區國安法》進行跨國鎮壓，以及採取行為侵蝕香港自治。他們為：

區志光：香港維護國家安全委員會秘書長。
董經緯：中央駐港國家安全公署署長。
王忠巡：（時任）香港警務處助理處長（國家安全）、曾任香港警務處學院院長。
趙詠蘭： （時任）2021年升為香港警務處助理處長，並接任國家安全警務處助理處長一職，曾任總警司。
蕭澤頤： （時任）香港警務處處長。
林定國：香港律政司司長，為特區政府部長級官員，負責制定及執行《港區國安法》。

受制裁人員在美國境內或由美國人代為持有、控制的所有財產均被凍結，並且必須向美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）報告。 美國公民及在美國境內或經由美國進行的任何交易，若涉及上述人士的資產或利益，均被禁止，除非獲得OFAC特別或一般許可，或被豁免。此等禁止事項亦包括為受制裁人士提供資金、物資或服務，或從其獲得任何資金或物資。

不過隨着「涉港國家緊急狀態」行政命令終止，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）確認，上述六人從制裁名單剔除。同時剔除的有2020年8月被制裁的警務處前處長盧偉聰，以及2021年7月被制裁的中聯辦前副主任仇鴻及楊建平。

OFAC稱，《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按後者受制裁者，已被列入另一張制裁清單，並指「涉港國家緊急狀態」行政命令與《2020香港自治法》明顯重疊，指「涉港國家緊急狀態」不續期，旨在簡化制裁程序。

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