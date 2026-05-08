「高官樓后」謝小華申報持25物業9車位　為高官之首　4年增7物業

新任政制及內地事務局局長謝小華申報，持有25個物業以及9個車位，是持有最多物業的司局長。對比四年前她出任環境及生態局常任秘書長（環境）時，增加了7個物業。



3月30日，特首李家超宣布謝小華履新政制及內地事務局局長，二人一同在政總見記者。（資料圖片／鄭子峰攝）

決策局首長為行政會議成員，須在委任之初及其後每年申報須予登記的個人利益。3月底接替曾國衞出任政制及內地事務局局長的謝小華，早前提交申報。她擁有25個物業，當中17個是住宅單位，10個位於中西區、4個位於九龍城區、2個位於深水埗區、1個位於英國倫敦。其中12個單位用作出租、5個自用。

另有5個物業是商業單位，當中3個位於中西區、1個位於灣仔、1個位於內地佛山市。餘下3個為工業單位，位於葵青區。她亦申報擁有9個車位。

謝小華亦申報持有2間食品原料公司和2間用作持有資產的公司，以及多間公司的股份。謝小華的申報表上無填寫有配偶。

2022年曾申報擁18物業9車位 去年斥3480萬再入市

謝小華在1987年加入政府，2025年從政府退休，最後職位為環境及生態局常任秘書長（環境）。翻查資料，根據2022年「第一層指定職位人員」的投資及權益登記冊，當時出任環境局常秘的謝小華，是政府持有最多物業的高官，共擁有18個工、商、住宅物業和9個車位，大部份住宅單位位於港島，部分自用、部份租出。

謝小華在去年1月2日展開退休前休假，同年4月，她曾再入市，豪擲3,480萬元購入九龍塘帝景峰帝景居一個4房單位，實用面積1,952方呎。