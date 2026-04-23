副局樓王｜胡健民執平貨　2368萬購「蝕讓之城」大埔比華利山別墅

政府問責官員入市，持有多項物業資產的「副局樓王」、現任政制及內地事務局副局長胡健民等相關人士，上月斥資2,368萬元買入有「蝕讓之城」大埔比華利山別墅銀池道一幢單號屋，成交價較原業主2012年一手買入價3,236.5萬元，大幅低逾868萬元或27%，意味「副局樓王」胡健民成功執平貨。



資料顯示，上述成交為大埔比華利山別墅銀池道單號屋，實用面積2,079平方呎，採五房一套，在3月底以2,368萬元沽出、成交呎價約1.13萬元。承接新買家為海敏有限公司（OCEAN ALLIED LIMITED），公司股東包括胡健民及其妻子黃美玉，而公司董事則包括黃美玉及其兒子、民建聯大埔支部成員胡百鴻。

上手2012年買入價3236.5萬 帳蝕27%

至於原業主早於2012年以3,236.5萬元一手買入物業，即持貨14年，帳面大幅蝕讓逾868萬元或27%，意味「副局樓王」胡健民成功執平貨。

上周三已作利益申報

據政制及內地事務局資料，胡健民在上周三（4月15日）作出利益申報，以海敏全資持有一個大埔連車位的住宅單位作出租。

胡健民夫妻二人共持有18項物業 大埔佔4項

據胡健民的利益申報資料，連同今次新增物業，胡健民及黃美玉夫妻二人合共持有約18項物業，包括住宅和工商物業等，分佈於香港、中國內地、馬來西亞及加拿大等，其中大埔住宅物業佔4項，據悉包括大埔淺月灣1期兩幢洋房。

比華利山別墅。（資料圖片）

比華利山別墅。

比華利山別墅溫莎道。（代理相片）

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