陳茂波：香港可作為「超級轉換器」　協助國家標準出海

財政司司長陳茂波表示，香港作為國際城市，與國際標準完全銜接，且具品牌效應，而且有中東夥伴曾向他表示，在香港通過審批的事物，當地亦會通過。他認為，本港可助力國家標準出海，讓外地加深認識國家的創科技術，不但可以擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，更可作為「超級轉換器」。



至於本港經濟方面，陳茂波指中東戰事影響供應鏈，帶來不確定性，預計年底通脹率升至2%左右，但仍相對可控。



財政司司長陳茂波。（立法會）

香港標準可與國際標準完全銜接

陳茂波出席港台節目《廣播道會客室》時提到，香港作為國際城市，與國際標準完全銜接，且具品牌效應，而且有中東夥伴曾向他表示，香港通過審批的事物，當地亦會通過。

他以鋼鐵為例，指內地不少標準相當好，屬全球最領先，認為香港可助力國家標準出海，加深外地認識國家的創科技術。他相信香港不但可以擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，更可作為「超級轉換器」。

料年底通脹升至約2% 強調情況可控

在經濟方面，他指本港零售銷售已連續13個月按年上升，雖然餐飲業面對較大挑戰，但已穩定下來，過去數月已錄得1%左右的升幅。他又指，消費模式和要求已經轉變，政府會盡量幫助業界升級轉型，零售業可利用人工智能更好追蹤消費模式轉變，以創新產品。

中東局勢持續不穩，他指戰事影響供應鏈，帶來不確定性，預計本港下半年通脹會上升，惟總體可控，估計年底通脹率升至2%左右，仍相對可控。至於與能源相關行業，他稱政府推出支援措施，並會密切留意變化，快速回應。

行政會議非官守議員林健鋒。（《香港01》圖片）

《廣播道會客室》由行政會議成員林健鋒擔任主持，內容主要圍繞香港社會、經濟、產業發展、旅遊、創科等議題。節目在今晚（24日）首播。