李家超訪中亞｜見哈薩克總統談香港優勢：高度契合哈國產業轉型

行政長官李家超率領逾70人的代表團訪問中亞兩國，周一（6月1日）展開首站哈薩克斯坦訪問行程，獲哈薩克總統托卡耶夫接見，並出席對方所設午宴，就深化香港與哈薩克關係交流意見。李家超在會面中表示，香港擁有連接中國內地和國際市場的優勢，高度契合哈薩克產業轉型需求，他期待此行達成多份合作協議，在貿易及投資促進、金融服務、創新科技、文化旅遊等領域深化合作，進一步開拓新興市場，鞏固雙邊經貿聯繫。



行政長官李家超（左三）在哈薩克斯坦首都阿斯塔納與哈薩克總統托卡耶夫（右三）會面，就深化雙邊關係交流意見。中國駐哈薩克大使韓春霖（左二）、律政司副司長張國鈞（左四）、商務及經濟發展局局長丘應樺（左一）和行政長官辦公室主任葉文娟（左五）等人參與會談。（政府新聞處）

與哈國經濟部長會談 歡迎哈企利用香港融資

李家起在哈薩克首日行程，當時時間早上與哈國副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林會面。李家超表示，哈薩克正積極推動多方面改革，帶動經濟快速增長。香港作為全球三大金融中心之一、全球最大的跨境財富管理中心和離岸人民幣業務樞紐，能為哈薩克的經濟改革和基建發展，提供多元靈活的資金和資產配置等支援。

他舉例說，去年一家哈薩克企業在香港和阿斯塔納同步上市，以及哈薩克開發銀行在港首次發行人民幣點心債，是兩地金融合作的標誌性成果。他歡迎哈薩克政府及企業繼續善用香港的金融樞紐優勢，透過上市、發債、項目融資，連繫環球投資者，為當地的發展項目籌集國際資金，賦能增值。

李家超（左）與哈薩克斯坦副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林（右）會面，就深化兩地經濟合作交流意見。（政府新聞處）

中午，李家超與哈薩克總統托卡耶夫會面，並出席托卡耶夫所設的午宴。李家超表示，國家主席習近平於2013年在哈薩克首次提出共建「絲綢之路經濟帶」，哈薩克既是「一帶一路」首倡之地，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴，兩地合作前景廣闊。

李家超又指出，今次是特區政府成立內地企業出海專班以來，首次由他率領的外訪，也是規模最龐大的一次，成員包括香港和內地70多人的企業和專業代表。他期望香港與哈薩克加強雙向合作，哈薩克企業可善用香港的專業服務和營商優勢，開拓中國內地和亞洲市場，香港和內地企業亦可「出海」，把握哈薩克經濟改革的發展機遇，在中亞建立業務據點，共同為「一帶一路」高質量建設注入新動能。

李家超到訪阿斯塔納樞紐，了解哈薩克斯坦在人工智能領域的最新發展。旁為哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫（前排左）。（政府新聞處）

參觀哈薩克創科樞紐、金融中心

李家超在周一下午到訪當地科技和創新園區阿斯塔納樞紐，了解哈薩克在人工智能領域的最新發展，並與哈薩克副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫會面。他表示，今年是哈薩克的「數字化與人工智能年」，香港同樣積極推進人工智能發展和數字轉型，他有信心，阿斯塔納樞紐與香港在科研合作等領域加強聯通，歡迎哈薩克創科企業落戶香港，結合香港的蓬勃創科生態和雄厚科研實力，開拓國際市場，共同把握龐大科技發展機遇。

李家超還到訪阿斯塔納國際金融中心，了解哈薩克斯坦推動非銀行金融領域發展的經驗。

李家超在哈薩克斯坦到訪阿斯塔納樞紐，並與哈薩克斯坦副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫（右三）見證雙方機構交換合作備忘錄。（政府新聞處）