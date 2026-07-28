謝展寰深圳出席APEC會議　見證深港簽訂共建植物園合作框架安排

環境及生態局局長謝展寰周一（27日）在深圳見證漁護署、康文署、深圳市規劃和自然資源局，以及深圳市城市管理和綜合執法局簽訂《深港兩地共建植物園合作框架安排》，協商打造深度融合的粵港澳大灣區生態合作典範，為日後兩地聯合申報創建國家植物園奠定基礎。



圖為2026年7月27日，環境及生態局局長謝展寰（右四）與其他亞太區經濟合作組織（APEC）成員經濟體代表，參觀深圳市當代藝術與城市規劃館。（政府新聞處圖片）

根據《框架安排》，深港兩地將在植物多樣性收集與保護、生態保護與廊道建設、科研協同與能力建設和科普宣教，以及園林園藝展示等方面合作，包括聯合開展區域植物資源系統調查、建立珍稀瀕危野生植物的綜合保護體系，以及推進區域本土植被恢復與生態系統修復。

此外，《框架安排》亦推動兩地在植物分類學、自然保育和生態恢復等領域展開深度聯合協同項目，促進專業人才交流，以及打造兼具國家及區域特色的園林園藝展示，並推展自然教育和公民科學推廣活動。

周二出席APEC林業部長級會議 討論森林保護等議題

同日下午，謝展寰與其他亞太區經濟合作組織（APEC）成員經濟體代表，參觀深圳市當代藝術與城市規劃館，了解深圳發展宜居綠色城市環境的經驗，並與其他代表交流和參與紅樹種植活動。

謝展寰周二（28日）將出席亞太經合組織林業部長級會議，就森林保護與可持續經營、生態生計雙贏和科技創新等議題進行討論。