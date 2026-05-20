謝展寰訪西藏自然保護區及企業　與官員交流高原食品貿易等議題

環境及生態局局長謝展寰周一（18日）展開西藏自治區訪問行程，參觀當地自然景區了解保育，並參觀向香港出口產品的蜂蜜企業。此外，他與西藏自治區人民政府副主席趙鵬會面，就兩地在高原食品貿易等議題交流。



圖為2026年5月18日，環境及生態局局長謝展寰（左二）及環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠（右二），在拉薩海關關長王宏翰（左一）陪同下，在林芝市魯朗鎮自然景區聽取人員介紹當地平衡高原自然環境生態保育和鄉村旅遊發展的措施。（政府新聞處圖片）

圖為2026年5月18日，環境及生態局局長謝展寰前往一間西藏食品展銷館，了解西藏出品的各式各樣食品。（政府新聞處圖片）

了解生態保育及發展經驗 參觀食品展銷館

謝展寰抵步首日，先後前往林芝市新開發的魯朗鎮自然景區，以及被譽為「桃花第一村」的賞花佳地嘎拉村，了解當地如何平衡生態保育與發展鄉村旅遊。他晚上前往一間西藏食品展銷館，了解西藏出品的各式各樣食品。

周二上午，謝展寰一行人先參觀西藏首個自然風景類國家5A級旅遊風景區——巴松措景區，深入認識如何保護西藏高原生態。其後，他們到訪西藏自治區首間獲「出口蜂產品原料養殖場」資格的蜂蜜企業，該企業的蜂蜜今年1月初起正式出口香港，成為西藏首批對港出口的蜂蜜產品。

圖為2026年5月19日，環境及生態局局長謝展寰到訪巴松措景區，聽取人員介紹保育珍貴高原魚類「無鱗魚」的情況。（政府新聞處圖片）

圖為2026年5月19日，環境及生態局局長謝展寰（中）及環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠（左）到訪西藏首間獲「出口蜂產品原料養殖場」資格的蜂蜜企業，了解該企業的蜂蜜處理與製作流程，以及蜂蜜供港的情況。（政府新聞處圖片）

冀更多西藏食品供港 助高原食品走向世界

謝展寰當晚轉抵拉薩市，與西藏自治區人民政府副主席趙鵬會面。謝展寰表示，西藏地處高原，孕育出豐富多樣、品質優秀的農產品，具有龐大市場潛力。

他指出，香港作為國際自由港和食品貿易樞紐，擁有健全的食品安全法規和國際認可的檢測標準，以及成熟的物流和分銷網絡，期望有更多西藏食品供港，讓香港成為西藏高原食品走向世界的平台。