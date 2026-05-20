謝展寰訪西藏自然保護區及企業 與官員交流高原食品貿易等議題
撰文：蕭通
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環境及生態局局長謝展寰周一（18日）展開西藏自治區訪問行程，參觀當地自然景區了解保育，並參觀向香港出口產品的蜂蜜企業。此外，他與西藏自治區人民政府副主席趙鵬會面，就兩地在高原食品貿易等議題交流。
了解生態保育及發展經驗 參觀食品展銷館
謝展寰抵步首日，先後前往林芝市新開發的魯朗鎮自然景區，以及被譽為「桃花第一村」的賞花佳地嘎拉村，了解當地如何平衡生態保育與發展鄉村旅遊。他晚上前往一間西藏食品展銷館，了解西藏出品的各式各樣食品。
周二上午，謝展寰一行人先參觀西藏首個自然風景類國家5A級旅遊風景區——巴松措景區，深入認識如何保護西藏高原生態。其後，他們到訪西藏自治區首間獲「出口蜂產品原料養殖場」資格的蜂蜜企業，該企業的蜂蜜今年1月初起正式出口香港，成為西藏首批對港出口的蜂蜜產品。
冀更多西藏食品供港 助高原食品走向世界
謝展寰當晚轉抵拉薩市，與西藏自治區人民政府副主席趙鵬會面。謝展寰表示，西藏地處高原，孕育出豐富多樣、品質優秀的農產品，具有龐大市場潛力。
他指出，香港作為國際自由港和食品貿易樞紐，擁有健全的食品安全法規和國際認可的檢測標準，以及成熟的物流和分銷網絡，期望有更多西藏食品供港，讓香港成為西藏高原食品走向世界的平台。
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