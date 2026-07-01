七一｜甯漢豪參觀九龍城石屋家園　謝展寰訪本地魚菜直送實體店

今日（7月1日）是香港回歸29周年，政府與社會各界推出一系列特別優惠及活動，有政府官員親身捧場。其中，發展局局長甯漢豪趁着14幢經活化的歷史建築加開免費導賞團，下午與家人到九龍城石屋家園參觀；環境及生態局局長謝展寰及漁護署署長黎堅明，亦趁着本地魚菜直送71折優惠，到荃灣愉景新城「本地魚菜直送」實體店了解。



發展局局長甯漢豪（右二）趁着14幢經活化的歷史建築加開免費導賞團，7月1日下午與家人到九龍城石屋家園參觀。（發展局Facebook）

九龍城石屋家園等14幢經活化的歷史建築今日加開免費導賞團

發展局在社交平台發帖，稱14幢經活化的歷史建築今日加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費和住宿優惠等。局長甯漢豪與家人下午到達九龍城石屋家園，參觀文物探知中心，聆聽中心負責人介紹歷史及中心舉辦的活動，隨後到懷舊冰室品嚐美食。

石屋家園設有懷舊冰室提供餐飲服務

帖文介紹道，石屋家園屬三級歷史建築的石屋家園，是第二期「活化歷史建築伙伴計劃」的項目之一，現由永光鄰舍關懷服務隊營運。該處提供多元服務，包括舉辦文物探知中心導賞團，經營懷舊冰室提供餐飲服務，以及組織義工隊服務社區。她指這些服務可讓年青一代認識和體驗昔日生活和文化，亦可支援弱勢社群。

甯漢豪表示，十分欣賞營運團隊將歷史建築賦予新生命，將保育與社區關懷結合；亦讚揚營運團隊的努力，期望石屋家園繼續發揮歷史傳承和凝聚社區的力量。

謝展寰夥拍漁護署署長到「本地魚菜直送」實體店 了解購物優惠

此外，本地魚菜直送享71折優惠。環境及生態局局長謝展寰聯同漁護署署長黎堅明，到荃灣愉景新城「本地魚菜直送」實體店，了解7月1至7日期間購物優惠。署方透露，實體店將於8月換上「嶄新形象」，成為本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」專門店。

環境及生態局局長謝展寰及漁護署署長黎堅明，亦趁着本地魚菜直送71折優惠，到荃灣愉景新城「本地魚菜直送」實體店了解。（漁護署Facebook）