胡志偉赴英原限期7.29遣返　律師：英當局已准其逗留6個月

因「串謀顛覆國家政權罪」罪成於上月30日服刑期滿的前民主黨主席胡志偉， 上周抵達英國希斯路機場 （Heathrow airport）時一度被扣留，其後雖獲准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，或於周三（7月29日）被遣返。其在英國的代表律師、香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）於27日表示，英國當局已重審其個案，撤回限制其留英僅一星期決定，准他逗留6個月。



胡志偉上月30日出獄，抵達寓所下車時手持兩袋個人物品，並向大批在場等候的傳媒表示「多謝大家」，之後進入大廈。（資料圖片/陳永武攝）

路透社：夏博義證實消息 稱個案獲英邊防局重審

路透社報道，夏博義指胡志偉於希斯路機場入境時被攔下，並被告知只能停留一周，護照也被沒收。不過，胡志偉於27日獲相關部門通知，英國邊防局（Border Force）官員正重審此個案。

路透社其後獲知情人士透露，胡志偉已獲當局通知，可以繼續留在英國，無需在29日離境。夏博義亦向路透社證實消息，胡志偉已獲准以旅客身份，在英國逗留6個月。有消息稱，胡的律師團隊正向邊防當局聯繫，以取回其之前被沒收的護照。

夏博義接受媒體訪問時稱，胡志偉在機場一度被拒入境，是由於他曾向邊境人員坦言，考慮日後透過 BNO簽證（BNO Visa）途徑申請留英。

夏博義認為，內政部在處理胡志偉的個案上犯下兩個錯誤，一是錯誤判斷胡志偉有意逾期逗留；二是錯誤理解英國移民規則，實際上現行政策容許合資格BNO持有人，在以旅客身份入境後，可在英國直接申請 BNO 簽證。

前民主黨主席胡志偉今年6月30日出獄。（胡志偉FB）

胡志偉：赴英為與妻兒團聚 非尋求庇護

胡志偉稍早時間接受美聯社訪問時，否認今次赴英意圖尋求政治庇護，稱自己只打算逗留數月，與家人團聚。但他承認，長遠希望與在英國的妻兒一起在當地生活。

他表示，在赴英前因擔心其刑事紀錄會影響入境，故曾與英國相關部門溝通，但抵埗後仍被質疑可能尋求長期居留等其他目的而被扣留。最終雖然能夠入境，但只是獲得7日保釋期。他原本預訂了11月的回程機票，但已被改為周三。

他又稱，擔心相關入境紀錄可能會影響他未來出行，希望當地能撤銷相關扣留決定，並延長其居留期限。

47名「泛民主派」人士因在2020年參與港大前法律學者戴耀廷等人組織的「35＋」立法會初選，被控干犯《香港國安法》下「串謀顛覆國家政權罪」，其中45人罪成，胡志偉被判囚4年5個月，6月30日服刑期滿出獄。