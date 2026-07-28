新皇崗口岸｜十一國慶前通關？李家超：正全力安裝設施和測試

新皇崗口岸工程最後衝刺，立法會早前已通過為口岸實施一地兩檢的《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，刊憲7月31日起生效。通關日期未公布。行政長官李家超今天（28日）出席「行政長官與立法會議員對談交流會」後，被問到新皇崗口岸在十一國慶前有否機會通關，他未有正面回應日期，指兩地政府目前仍全力安裝設施和測試。



2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

新皇崗口岸十一前通關？李家超：正全力安裝設施和測試

李家超說新皇崗口岸有「一地兩檢」將會非常方便，更加便民，港方口岸區條例7月31日生效，相關附屬法例也已經刊憲。他指，港方口岸區成立後，兩地政府會做營運測試和設立裝置，過關將有序、安全、順暢，希望所有旅客能有好體驗。

新皇崗口岸。（林遠航攝）

新皇崗口岸24小時通關 通關時間由30分鐘縮短至5分鐘

正在興建的新皇崗口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。北上消費成風，外界之所以期待新皇崗口岸落成，除了因為全天候通關，亦因會採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分就可以完成兩地出入境手續。使用新皇崗口岸的整體通關時間將由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。大樓內天花板設計以深圳市花簕杜鵑為原型。（大灣區之聲）

港深將聯合試運和應急演練

由於口岸位於深圳境內，要在內地實施「一地兩檢」，故此全國人大常委會早前授權港府管轄口岸港方區域及相關延伸區。目前皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，港深兩地承建商正同步推進大樓內部的工程及安裝所需設施。特區政府與深方將聯合試運和應急演練，確保各項設施及運作安排穩妥周全、口岸運作準備就緒。