陳嘉信提早退休｜李家超：尊重張舉能採取適當措施　維護公眾信心

2023年被揭司法抄襲而遭嚴肅訓誡的高等法院法官陳嘉信，近日再被揭多次涉司法抄襲，終審法院首席法官張舉能昨日（27日）發表聲明，指司法抄襲完全不能接受，已要求陳嘉信提早退休。行政長官李家超今日回應事件，稱尊重張舉能採取適當措施，維護公眾對法官獨立、專業地履行職責的信心。



2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（政府新聞處）

行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後見記者。（蘇俊希攝）

李家超出席與立法會議員對談交流會後見記者，被問到張舉能的處理方式是否足夠挽回香港司法界的公信力。他表示，社會對法官專業水平抱有高度期望，司法機構一向獨立運作，他尊重首席法官張舉能採取適當措施，維護公眾對法官獨立、專業地履行職責的信心。

李家超又指，有信心各法院的法官和司法人員，會恪守司法誓言，勤勉獨立專業地履行好司法職責。

終審法院首席法官張舉能（潘耀昇攝）

張舉能：陳嘉信事件削弱公眾信心

張舉能在昨日的聲明中指出，陳嘉信司法抄襲先後引發多宗上訴，其中部分案件更被命令重新審訊，「不但影響有關訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源；更重要的是，事件已削弱公眾對陳法官繼續妥善履行司法職責能力的信心」。

他稱，經過審慎考慮後，認為有需要採取進一步措施，以維護公眾對司法制度和法官獨立及專業地履行司法職責的信心，已正式要求陳嘉信提早退休。陳嘉信依照要求提出退休申請，張舉能亦基於公眾利益批准該項申請，由7月31日，即今周五起生效。

張舉能提醒各級法院法官及司法人員，必須避免任何形式的司法抄襲，如有需要，司法機構亦會加強有關判詞撰寫的培訓工作。