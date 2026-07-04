北都｜首個片區試點接兩份標書　甯漢豪稱目標今年8月底批出

北部都會區洪水橋/厦村新發展區的首個「片區開發」試點項目於周五（3日）正式截標，發展局合共收到兩份標書。發展局局長甯漢豪今日（4日）出席電台節目時對此表示欣喜，形容投標團隊組合多元，非單一發展商參與，成功達致政府擔任「媒人」以撮合發展商與產業營運者的政策目標。此外，政府已就《北部都會區發展條例草案》刊憲，下周三將提交立法會首讀及二讀。



北部都會區洪水橋/厦村新發展區的首個「片區開發」試點項目於周五（3日）正式截標，發展局合共收到兩份標書。（資料圖片）

標書組合由多個企業組成 包含傳統發展商

甯漢豪在商台節目《政經星期六》中指，今次洪水橋片區由於涉及住宅及產業用地發展，接獲的標書組合並非單一，均是由多個企業組成的投標團隊。她指，企業來源多元，除了傳統發展商外，亦涵蓋具有營運產業經驗的企業。她形容，正符合政府心目中一直希望在北都發展中扮演「媒人」的角色，成功撮合不同板塊的企業合作。

發展局合共收到兩份標書，甯漢豪指會隨即展開評標工作，目標於今年8月底批出標書。甯漢豪又指，是次招標採用「雙信封制」，價格建議的評分比重僅佔3成，而非價格建議（技術及質素）的評分比重則高達7成，強調政府極為重視不同環節的質素和果效。

她舉例指，片區內設有三幅產業用地，將土地做好平整並交還政府只是基本要求；當中一幅地皮規定要興建和營運產業大樓，若投標者願意承擔興建其他用地的產業大樓，積極引入優勢產業以達致提速效果，將有機會獲得較高分數。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片/夏家朗攝）

稱拆牆鬆綁、簡化發展程序非缺監管 強調只限非保育地帶

與此同時，政府昨日就《北部都會區發展條例草案》正式刊憲，專屬法例的立法進展完全符合政府早前制定的時間表，當局將積極爭取在今年底前獲得立法會通過。甯漢豪強調，草案聚焦於加快工程進展、吸引企業落戶及便利營運。

針對外界關注專屬法例提出「拆牆鬆綁」會否削弱監管，甯漢豪稱，簡化程序並不代表缺乏監管，亦不代表當局會盲目批准所有申請。她重申，政府由始至終都表明，簡化北都發展的城市規劃程序只適用於「非保育地帶」；若項目涉及綠化地帶等保育區或生態敏感地區，發展商仍必須跟循現有的條例，走大約9個月的城規審批程序。

財政司副司長黃偉綸率領特區政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，在香港舉行「對接北部都會區發展策略專班」第八次會議，雙方在會後參觀了洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心展示廳，並到洪水橋一帶考察，了解該新發展區的整體規劃，以及北都大學城用地的工程進度。（黃偉綸facebook）

河套區跨境人員白名單 由創科局把關

草案建議賦權行政長官會同行政會議，可就便利及規管特定類型的跨境流動訂立規例，藉此指明跨境進出港深創科園區（河套園區）的「白名單」人士類別及申請安排。

甯漢豪在節目中進一步透露，「白名單」將會涵蓋河套園區公司的員工、與園區公司有生意往來的企業員工等。她特別提到，兩地企業在洽談商務時，人員往往需要頻繁出入、跨河過境，「有時生意的洽談，不是都在河套，會出出入入的。但一段時間他要到達這邊談生意，甚至過河到深圳一起談，這些都是一次性，都可以在白名單內」至於名單的把關權力，日後將交由港深創科園公司負責提名，並在諮詢創科局後正式拍板執行。