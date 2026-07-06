北都大學城｜蔡若蓮：三幅地兩個月內招標　首期建築物3年內落成

教育局局長蔡若蓮表示，洪水橋片區的3幅北都大學城用地，將會在兩個月內招標。3幅土地總面積由最初計劃的9公頃，增至22公頃，最大一幅地達到12.7公頃，將分期發展。 其中5幅土地預料在今年底完成平整，即可交予進駐院校自資發展；另一幅5公頃土地明年底完成平整，其餘土地在2至3年內陸續交付，預料首期建築物在2至3年內落成。她指大學城核心校園區面積會擴至300公頃，預留部分用地作為「戰略留白」，滿足日後發展需要。



教育局局長蔡若蓮。（直播截圖）

「擇優取錄」而非均分土地

蔡若蓮稱，院校投標後需提交完整發展計劃書，政府將採取「預先批核、分期開發」模式，預留約兩個月準備期審批計劃，目標是土地平整完成後，同步公布中標進駐院校，隨即啟動建築工程，以加快發展。她提到，大學城的准入機制採用「擇優取錄」的方式而非均分土地，申請方案需契合各片區的產業定位，可推動產學研成果轉化，配合政府重點扶持的產業。

大學城規模「動態調整」 蔡若蓮：院校數目非重點

洪水橋大學城用地面積僅9公頃，對於質疑洪水橋用地面積不足以院校發展，蔡若蓮形容大學城的規劃是「動態調整」過程，不排除按實際情況擴大規模，強調當局保持彈性，甚至「戰略性留白」。至於有多少間大學進駐，她表示並非以一間一間來計算，稱大學城旨在推動產學研融合，需要規劃與構思首5公頃的土地用途，進駐院校的數目並非重點。

當局早前收到19間來自本地院校的發展意向，各自的建議、模式和發展重點都不同，政府會整理並在規劃的過程中作考慮，同時有不少內地和海外頂尖大學有興趣到北都發展，但由於財務安排以自資形式，因此院校要作詳細計劃，須結合本港實際情況考慮，大學城籌劃及建設組才會考慮。